Bulgaria sceglie il Presidente tra Iotova e Gyurov in una gara segnata da droni letali sul Mar Nero e tensioni geopolitiche.

Il voto presidenziale bulgaro si tiene domenica 25 ottobre, un giorno che avrebbe dovuto essere una normale esercitazione democratica, ma che è stato però intriso di preoccupazione per la recente escalation dei combattimenti nel Mar Nero. Dopo una serie di attacchi con droni contro navi mercantili al largo della costa, le autorità hanno avviato richieste di aiuto ai partner NATO per rafforzare la sorveglianza marittima.

Il clima di incertezza ha trasformato la gara elettorale in un banco di prova per le politiche di sicurezza e per le posizioni della Bulgaria sulla guerra in Ucraina.

Con 27 candidati in corsa, la corsa è al momento guidata da due figure ben distinte: la presidente ad interim Iliana Iotova, 61 anni, e l’ex premier tecnico Andrey Gyurov, 50 anni.

Iotova ha assunto la carica di presidente in gennaio, dopo che il precedente capo di stato, Rumen Radev, ha lasciato l’incarico per concorrere alle elezioni parlamentari. Gyurov, che ha guidato il governo di transizione all’inizio dell’anno, è sostenuto dalle forze di centro-destra più prossime all’Unione Europea. Entrambi i candidati hanno condannato gli attacchi con droni, ma divergono significativamente sul modo di gestire la crisi ucraina.

Attacchi con droni al Mar Nero: impatto e reazioni internazionali

Nel corso di ottobre, quattro navi commerciali sono state colpite da droni armati nelle acque bulgare del Mar Nero, provocando la morte di circa due dozzine di marinai di nazionalità varie. Gli eventi hanno suscitato una condanna diffusa a livello globale e hanno spinto il governo di Sofia a richiedere una presenza più marcata delle forze alleate per la sicurezza marittima. Sebbene non sia stato ancora fornito un nesso diretto con la Russia, il premier Rumen Radev ha affermato che le conseguenze degli attacchi “avvantaggiano la Federazione Russa”.

Stato delle indagini e risposta della NATO

Le autorità bulgare hanno avviato un’indagine tecnica, ma finora non hanno individuato prove concrete che colleghino le azioni a Mosca. Nel frattempo, la NATO ha promesso di inviare unità di sorveglianza avanzata e di aumentare le pattuglie aeree nelle rotte commerciali. Tale intervento è stato descritto come “un segnale di solidarietà verso un paese alleato che affronta una minaccia emergente”. L’intensificarsi della presenza militare nella regione ha sollevato ulteriori dibattiti su come la Bulgaria debba bilanciare la sua neutralità tradizionale con gli impegni verso la coalizione atlantica.

Corsa elettorale: Iotova contro Gyurov

Il profilo di Iliana Iotova è legato a una diplomazia più cauta verso Mosca. Insieme a Radev, sostiene una soluzione diplomatica al conflitto e propone la sospensione degli aiuti militari a Kiev, auspicando una fine delle ostilità attraverso negoziati. Iotova è vista da una parte dell’elettorato come la garante di una posizione di neutralità che potrebbe ridurre le tensioni economiche, soprattutto per le regioni rurali gravate dai rincari energetici.

Al contrario, Andrey Gyurov ha firmato un accordo di cooperazione militare con l’Ucraina durante il suo breve mandato da premier e si è dichiarato fermamente a favore di una politica di difesa forte e di un impegno continuo nella NATO. Gyurov ha ribadito la necessità di una “voce autonoma della Bulgaria in Europa” e ha promosso una strategia basata su preparazione, diplomazia risoluta e supporto agli alleati. I sondaggi di Alpha Research lo collocano al 28% dei voti, contro il 41% di Iotova, ma entrambi i candidati dovranno affrontare un turno se nessuno otterrà la maggioranza assoluta.

Prospettive di turno e conseguenze per la politica estera

Il voto si è aperto alle 7:00 (05:00 GMT) e chiuderà alle 20:00 (18:00 GMT). Con una popolazione elettorale di circa 6,6 milioni di iscritti, la legge prevede che la partecipazione debba superare il 50%; le previsioni indicano tuttavia una affluenza inferiore al 40%, facendo presagire un secondo turno previsto per l’1 novembre. Un eventuale passaggio di consegne a Iotova consoliderebbe una linea più moderata verso Mosca, mentre un runoff tra Iotova e Gyurov potrebbe spostare la bilancia verso una posizione più risoluta a sostegno di Kiev.

Oltre all’aspetto geopolitico, la campagna elettorale ha evidenziato il disagio della popolazione per l’aumento vertiginoso dei prezzi dell’energia e per l’inflazione persistente, temi che hanno un impatto diretto sui votanti delle aree rurali. Il risultato finale avrà quindi implicazioni sia per la sicurezza marittima che per la gestione delle relazioni con l’Unione Europea e la NATO, delineando il futuro orientamento della Bulgaria in un contesto europeo sempre più complesso.