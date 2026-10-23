L’offensiva russa iniziata all’inizio del 2022 ha spinto Kiev a cercare soluzioni tecnologiche per mantenere le proprie linee di comunicazione sul campo. Il sistema Starlink, gestito da SpaceX, è diventato uno strumento cruciale per le operazioni di drone e per la trasmissione di informazioni in tempo reale. Quando le autorità statunitensi hanno imposto limiti di velocità al servizio, le forze ucraine hanno sperimentato un rallentamento che ha ostacolato sia la difesa aerea che gli attacchi contro le truppe russe.

Trump conferma il ripristino di Starlink da parte di Musk

Nel corso di giovedì 22 ottobre, il presidente Donald Trump ha dichiarato a una stampa di Washington che Elon Musk ha riattivato l’accesso di Ucraina al servizio satellitare. Il mandatario, quando gli è stato chiesto se avesse personalmente contattato il fondatore di SpaceX, ha risposto: “I don’t want to comment on it, whether I called or whether somebody else called, doesn’t make any difference, I guess.

The bottom line — he put it back.” La sintesi del suo intervento indica che, a prescindere dalla provenienza della telefonata, il risultato è stato il ripristino del servizio.

Le preoccupazioni di Zelensky sul rallentamento del servizio

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy ha contestato la notizia, sottolineando che la velocità su Starlink non era ancora tornata ai livelli precedenti.

In una breve dichiarazione ha affermato: “speed on Starlink systems had not been restored for Ukraine.” Zelensky ha inoltre accennato alla speranza di avviare colloqui con il segretario di Stato Marco Rubio nei prossimi giorni per cercare una soluzione più duratura.

Dichiarazioni di Marco Rubio

Il segretario di Stato ha ribadito, poco prima, che le decisioni riguardanti l’accesso di Ucraina a Starlink spettano esclusivamente a SpaceX e a Elon Musk, non alla Casa Bianca. Questa precisazione appare in contrasto con le affermazioni di Trump, che ha suggerito di aver esercitato pressione affinché fossero rimossi i limiti di velocità.

Impatto militare e tensioni diplomatiche

La limitazione del servizio aveva già dimostrato di compromettere le missioni di drone da attacco e di difesa aerea dei militari ucraini, rallentando la trasmissione di dati critici. Il ripristino, seppur parziale, ha consentito a diversi reparti di operare con una larghezza di banda più ampia, ma le opinioni contrastanti tra Washington e Kiev hanno alimentato una nuova fase di tensioni diplomatiche. Nel frattempo, le forze russe continuano a lanciare missili balistici su Kyiv, mentre l’Ucraina risponde con centinaia di droni diretti verso Mosca, evidenziando come la corsa informatica rimanga al centro del conflitto.