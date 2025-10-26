Droni russi attaccano Kiev: il sindaco denuncia vittime e feriti

Kiev ha subito un nuovo attacco da parte di droni russi, causando un tragico bilancio di vittime e numerosi feriti.

Nella notte tra sabato e domenica, la capitale ucraina, Kiev, ha subito un attacco aereo devastante da parte delle forze russe. Il bilancio è drammatico: tre vittime e almeno 27 feriti, tra cui sei bambini. Questo evento segna un ulteriore capitolo nella lunga e sanguinosa guerra tra Ucraina e Russia, evidenziando la vulnerabilità dei civili in un conflitto che sembra non avere fine.

Dettagli dell’attacco a Kiev

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha confermato i dettagli dell’incidente attraverso un post su Telegram. I resti dei droni hanno colpito diversi edifici residenziali nei quartieri Desnyansky e Obolonsky. Questo attacco ha provocato incendi e danni significativi alle strutture abitative, lasciando molte famiglie in difficoltà.

Le conseguenze per i civili

Sei bambini tra i feriti evidenziano l’impatto devastante di tali attacchi sulla popolazione civile. Le autorità locali hanno esortato i cittadini a rimanere nei rifugi a causa del pericolo di ulteriori attacchi. Nella giornata precedente, un bombardamento aveva già causato la morte di quattro persone e ferito circa venti civili, dimostrando che la situazione è critica e in continua evoluzione.

Tensioni diplomatiche e militari

Il contesto dell’attacco aereo si inserisce in un quadro di crescenti tensioni diplomatiche. Il presidente statunitense, Donald Trump, ha recentemente sottolineato la sua riluttanza a incontrare il presidente russo Vladimir Putin, dichiarando di non voler dedicare tempo a negoziati che non portano a risultati concreti. Questa atmosfera di sfiducia ha alimentato un’escalation delle operazioni militari sul campo, con le forze russe che continuano a circondare città strategiche come Kupyansk nella regione di Kharkiv.

Strategie russe e dichiarazioni ufficiali

Il capo di stato maggiore russo, Valerij Gerasimov, ha annunciato che le forze armate russe stanno adottando misure per garantire la resa delle truppe ucraine e per minimizzare le perdite civili. Tuttavia, le affermazioni russe secondo cui le forze ucraine utilizzano i civili come scudi umani sono state ampiamente criticate e respinte da osservatori internazionali e autorità ucraine, che denunciano attacchi indiscriminati contro obiettivi civili.

Reazioni e prospettive future

Le reazioni all’attacco di Kiev sono state immediate e forti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha condannato l’uso di droni russi, definendo l’attacco un atto di aggressione contro la popolazione innocente. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, mostrando crescente preoccupazione per la sicurezza dei civili e per l’escalation del conflitto.

L’attacco aereo su Kiev rappresenta un episodio significativo all’interno di una strategia militare russa più ampia, mirata a destabilizzare ulteriormente l’Ucraina. Le forze ucraine si preparano a difendere il proprio territorio. La comunità internazionale è chiamata a trovare soluzioni per interrompere questo ciclo di violenza e promuovere una pace duratura.