Un violento incidente stradale ha scosso la tranquillità notturna di Cuggiono, nel Milanese, provocando ingenti danni a un manufatto religioso storico. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada andando a schiantarsi contro una cappella comunale, distruggendola quasi completamente.

Il violento incidente nella notte a Cuggiono: auto si schianta contro la cappella della Madonna del Rosario

Tra la notte di sabato 9 e domenica 10 maggio, intorno alle 3.30, la quiete di Cuggiono è stata interrotta da un forte rumore che ha destato i residenti della zona. L’incidente si è verificato lungo la SP117, in via San Rocco 114, quando un’auto è improvvisamente uscita dalla carreggiata finendo la sua corsa contro una cappella comunale, riducendola in macerie.

All’interno della struttura era custodito un dipinto storico del 1872 raffigurante la Madonna di Pompei, andato gravemente danneggiato nell’impatto.

Secondo le prime ricostruzioni dei Carabinieri, come riportato da Milano Today, alla guida si trovava un ragazzo milanese di 22 anni che avrebbe perso il controllo del veicolo probabilmente a causa di un colpo di sonno.

Nonostante la violenza dell’urto, il giovane sarebbe rimasto illeso.

Auto si schianta contro la cappella della Madonna del Rosario: le cause e i gravi danni

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Inveruno insieme alla squadra della sede centrale di via Messina a Milano, oltre ai Carabinieri e al personale tecnico comunale. Le operazioni si sono concentrate inizialmente sulla messa in sicurezza dell’area e sul recupero del prezioso quadro custodito nella cappella, in modo da limitare ulteriori danni al patrimonio storico.

L’area è stata temporaneamente transennata in attesa delle operazioni di ripristino, che saranno avviate nei prossimi giorni insieme alle pratiche amministrative e assicurative. Il sindaco, come riportato da Malpensa24, ha espresso riconoscenza per il lavoro svolto dalle squadre intervenute dichiarando: “Ringrazio tutti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, il responsabile dell’ufficio tecnico di Cuggiono ed EuroPa per il pronto intervento e la messa in sicurezza dell’area“. Fortunatamente, non si sono registrati feriti e le autorità stanno ora valutando i passaggi necessari per il recupero della cappella distrutta.