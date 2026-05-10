Un aereo ha travolto una persona che aveva scavalcato la recinzione all’aeroporto di Denver. Il velivolo è stato subito evacuato.

Aereo travolge persona all’aeroporto di Denver

Un aereo della compagnia Frontier Airlines ha interrotto il decollo all’aeroporto di Denver dopo aver travolto una persona che si trovava sulla pista.

Questo incidente ha provocato anche un principio di incendio a uno dei motori e il lieve ferimento di alcuni passeggeri. Secondo quanto riportato dall’aeroporto, il volo 4345 ha segnalato di aver “travolto un pedone durante il decollo“.

L’Abc News, citando un funzionario rimasto anonimo, ha spiegato che la persona investita sarebbe stata parzialmente risucchiata da uno dei motori.

I vigili del fuoco sono intervenuti per domare l’incendio che si è sviluppato dopo l’incidente. In un audio delle comunicazioni con la torre del controllo, diffuso dal sito Atc, uno dei piloti ha dichiarato che si stavano fermando sulla pista perché avevano colpito una persona che camminava sulla pista.

Aereo travolge persona: velivolo evacuato a Denver

I soccorritori sono subito intervenuti e i 224 passeggeri e i 7 membri dell’equipaggio sono stati portati al terminal su un autobus. Frontier Airlines ha spiegato che l’aereo stava decollando quando ha travolto la persona e che i piloti hanno segnalato del fumo in cabina. “Successivamente, i passeggeri sono stati evacuati in sicurezza tramite gli scivoli di emergenza a titolo precauzionale” ha aggiunto la compagnia in un comunicato.

La National Trasportation Safety Board ha aviator un’indagine per chiarire come una persona sia riuscita a scavalcare le recinzioni e ad accedere alla pista in un’area ad alta sicurezza. La pista in questione è stata chiusa e non verrà aperta fino alla fine degli accertamenti.