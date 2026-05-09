Hantavirus, proseguono i lavori di ricerca dei soggetti infetti durante la permanenza sulla nave da crociera MV Hondius. La speranza è di limitare il contagio nel modo più rapido e corretto possibile.

Il nuovo virus Hantavirus i cui primi casi si sono registrati a fine aprile a bordo della nave da crociera britannica Mv Hondius è sotto analisi degli esperti con l’obiettivo di ricercare le persone che sono state contagiate al fine di monitorarne le condizioni. Dalla spagna arriva la conferma dell’individuazione di un soggetto colpito dal virus.

Il virus è a stretto monitoraggio dell’OMS

I casi di Hantavirus che hanno interessato la nave da crociera britannica hanno allertato gli esperti dell’OMS che hanno stilato il bollettino di ciò che è accaduto sulla nave da crociera.

Al momento infatti i morti accertati sono 3 e i feriti sono 8 di questi 6 sono già stati accertati dall’OMS, secondo i calcoli però ve ne sarebbero due che sono sfuggiti al tracciamento e quindi devono essere ritrovati.

Per questo motivo l’impegno e le ricerche sono notevoli ed interessano le nazioni delle persone che erano a bordo della nave, così da ritrovarli tutti e chiudere il caso.

Ritrovata in Spagna, non presenta sintomi

Una delle due persone sfuggite al tracciamento è stata ritrovata in Catalogna, Spagna, permettendo quindi di ridurre ad una sola persona il numero dei soggetti colpiti dal virus.

Come riporta Ansa.it la donna spagnola è entrata in contatto con il virus tramite uno dei tre soggetti morti, la donna olandese che aveva tentato di imbarcarsi su un volo KLM per il Sudafrica.

Le autorità sanitarie spagnole hanno voluto precisare che non presenta sintomi ma che sarà naturalmente soggetta ad una quarantena in una struttura sanitaria della Catalogna.

Dalla Spagna inoltre hanno confermato di aver rintracciato anche l’ottavo caso di persona infetta, si tratta di una donna sudafricana, che aveva soggiornato per una settimana a Barcellona ed ora è tornata in Sudafrica, non presenta alcun sintomo e durante il soggiorno spagnolo è rimasta in hotel non entrando in contatto con altre persone.