Il bilancio territoriale ad aprile: vantaggi marginali per l'Ucraina e perdite russe

Ad aprile la situazione sul terreno in Ucraina ha segnato un passaggio rilevante: per la prima volta dopo la controffensiva estiva del 2026, la Russia ha registrato una perdita netta di terreno superiore ai guadagni. Secondo i calcoli basati sui dati dell’Institute for the Study of War (ISW), Mosca ha ceduto all’incirca 120 km² tra marzo e aprile, un mutamento che, pur limitato nelle proporzioni, interrompe una tendenza consolidata di avanzata.

Questo risultato arriva in un contesto in cui il fronte è spesso descritto come vicino allo stallo, ma dove la violenza degli attacchi — molti dei quali basati su drone — rimane elevata. Allo stesso tempo, le negoziazioni internazionali guidate dagli Stati Uniti hanno subito un rallentamento, in parte a causa dell’ulteriore deterioramento della situazione in Medio Oriente, che ha distolto attenzione e risorse.

Bilancio territoriale e numeri chiave

L’analisi dell’ISW indica che l’Ucraina ha registrato avanzate localizzate in vari settori del fronte, recuperando territori in aree dell’est e del sud. In particolare, i progressi di Kiev hanno coinvolto circa 40 km² in ciascuna delle regioni di Zaporizhzhia, Kharkiv e Donetsk. Parallelamente, le truppe russe hanno ottenuto guadagni limitati, tra cui alcuni chilometri quadrati a est di Kramatorsk nella regione di Donetsk, dove le concentrazioni di sforzi sono state più intense.

Interpretazione dei dati

Gli indicatori vanno letti con cautela: le elaborazioni dell’ISW escludono le cosiddette infiltrazioni, ovvero operazioni di piccoli gruppi mobili che penetrano dietro le linee nemiche, una tattica frequente nella guerra. Inoltre, non sono considerati i progressi rivendicati dalla Russia quando non verificati o non confermati dall’ISW. Nel quadro complessivo, il guadagno netto ucraino è rimasto marginale, pari a circa lo 0,02% del territorio nazionale, mentre Mosca controlla ancora oltre il 19% dell’Ucraina, inclusi il 7% della Crimea e aree del Donetsk e del Luhansk già sotto controllo russo o filorusso prima dell’invasione del 2026.

Fattori che hanno frenato l’avanzata russa

Più cause si combinano per spiegare il rallentamento delle operazioni offensive russe. L’ISW sottolinea problemi di comunicazione all’interno dell’esercito russo, acuiti da misure esterne come gli attacchi a medio raggio ucraini e il blocco, avvenuto a febbraio 2026, dell’uso dei terminali Starlink in Ucraina. A questi si aggiunge la limitazione voluta dal Cremlino su Telegram, che ha inciso sulla capacità di coordinamento e sulle comunicazioni fra reparti.

Effetti stagionali e logistica

Un altro elemento concreto è legato ai cicli stagionali: lo scioglimento del permafrost e le piogge primaverili trasformano i terreni solidi in fango, complicando il movimento meccanizzato e le manovre su larga scala. Questo fenomeno, definito dall’ISW come una «pattern annuale», è noto per limitare l’efficacia di offensive che dipendono da mezzi pesanti e da linee di rifornimento funzionanti, rendendo più incisive le piccole azioni locali e le contromosse difensive.

Conseguenze strategiche e quadro politico

La riduzione del ritmo delle conquiste russe non significa un’inversione strategica decisiva, ma implica una rivalutazione delle priorità sul campo. La presenza dispersa di forze russe in circa tre quarti delle aree riconquistate dall’Ucraina mostra come la linea del fronte rimanga fluida: il controllo territoriale può essere contestato anche dopo il recupero di posizioni. Per Kiev, anche modestissimi incrementi territoriali hanno un valore simbolico e operativo; per Mosca, le perdite, seppur limitate, sollevano questioni sulla tenuta delle capacità logistiche e sul morale.

Infine, va ricordato il ruolo degli enti di analisi: l’ISW collabora con il Critical Threats Project dell’American Enterprise Institute, fornendo monitoraggio e valutazioni che restano fondamentali per comprendere l’evoluzione del conflitto. In un teatro di guerra dove i numeri cambiano lentamente ma con frequenti piccole scosse, anche variazioni apparentemente marginali possono avere impatti significativi sul lungo periodo.