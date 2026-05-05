Musica, Mazzoni (Umbria Jazz): "Festival nasce gratuito, itinerante e nelle piazze"

“Quando il festival è nato nel 1973 aveva tre caratteristiche importanti: si svolgeva, in modo abbastanza inusuale, in parchi, piazze e luoghi aperti, era itinerante e,soprattutto, era gratuito. Questo cuore lo abbiamo mantenuto nella maggior parte dei nostri spettacoli”. Così Stefano Mazzoni, presidente Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, intervenendo oggi a Milano alla presentazione del festival musicale ‘Umbria Jazz’, in svolgimento a Perugia dal 3 al 12 luglio 2026.
https://www.youtube.com/watch?v=FNA6v2dnsM4