Ucraina, Zelensky: "Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo"

Ucraina, Zelensky: "Chiedere tregua per propaganda e continuare raid è cinismo"

(Adnkronos) - Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, "è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede" la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vl...

(Adnkronos) – Per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, “è un cinismo assoluto chiedere un cessate il fuoco per tenere celebrazioni propagandistiche mentre si conducono attacchi missilistici e con droni ogni singolo giorno che precede” la parata del Giorno della vittoria Mosca, per la quale Vladimir Putin ha proposto una tregua di due giorni l’8 e il 9 maggio.

Lo scrive su X il leader di Kiev, dopo gli ultimi attacchi russi costati la vita a cinque persone.

“La Russia – ha aggiunto – potrebbe cessare il fuoco in qualsiasi momento, e questo fermerebbe la guerra e le nostre risposte. La pace è necessaria, e servono passi reali per conseguirla. L’Ucraina ricambierà in egual misura”.

Ieri, sempre in un post su X, il presidente Zelensky aveva annunciato un cessate il fuoco a partire dalla mezzanotte di oggi, dopo che la Russia ha invece decretato la tregua l’8 e il 9 maggio.

Almeno cinque persone, tra cui soccorritori, sono intanto rimaste uccise e decine di altre ferite nei raid russo condotto su due regioni ucraine.

Lo hanno riferito fonti locali, secondo cui nella regione centrale di Poltava un drone russo e un attacco missilistico hanno fatto quattro morti e 31 feriti, mentre nella regione di Kharkiv si contano un morto e due feriti.

Le forze ucraine hanno lanciato nella notte un attacco missilistico e con droni su vasta scala contro diverse regioni russe, colpendo siti cruciali per il complesso militare-industriale russo, secondo quanto riportato dai canali mediatici russi di Telegram.

In particolare, foto e video pubblicati sui social media da residenti locali sembrano mostrare un vasto incendio divampato presso la JSC VNIIR-Progress di Cheboksary, nella Repubblica Ciuvascia, un’azienda statale russa che produce componenti per armi di precisione utilizzate da Mosca per attaccare l’Ucraina.

Esplosioni sono state udite nella zona dell’impianto in seguito a un allarme aereo che segnalava una minaccia missilistica nella regione. I canali di informazione russi Telegram hanno riferito che un missile FP-5 Flamingo di fabbricazione ucraina ha danneggiato l’impianto. Intorno alle 7,30 ora locale, alcuni residenti hanno poi visto droni ucraini colpire nuovamente la struttura. Il governatore regionale Oleg Nikolayev ha affermato che una persona è rimasta ferita nell’attacco a Cheboksary.

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