Internazionali, si parte: programma della prima giornata e dove vederli in tv

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Iniziano ufficialmente gli Internazionali d’Italia 2026. Oggi, martedì 5 maggio, prende il via il torneo di Roma con il tabellone femminile protagonista. In attesa del debutto di Jannik Sinner, che avverrà al secondo turno del Masters 1000 ‘di casa’, parte il primo turno del tabellone Wta, a cui si aggiungono alcune partite delle qualificazioni maschili.
Molti i tennisti italiani impegnati in questa prima giornata al Foro Italico: ecco il programma completo della prima giornata di Internazionali d’Italia.
Campo Centrale
Dalle 11 Barbora Krejcikova-Elsa Jacquemot
Sofia Kenin-Bianca Andreescu
Anastasia Zakharova-Dayana Yastremska
Ann Li-Shuai Zhang
BNP Paribas Arena
Dalle 10 Pablo Carreno Busta-Stan Wawrinka
Anna Bondar-Qinwen Zheng
McCartney Kessler-Lucia Bronzetti
Martina Trevisan-Talia Gibson
Pietrangeli
Dalle 10 Anastasia Potapova-Nikola Bartunkova
Petra Marcinko-Oleksandra Oliynykova
Antonia Ruzic-Kamilla Rakhimova
Zeynep Sonmez-Jennifer Ruggeri
Campo 13
Dalle 10 Dalma Galfi-Julia Grabher
Dalle 10 Lilli TAGGERAUT vs Alina Korneeva
D.
Prizmic or C. Rodesch-F. Bondioli or E. Nava
A. Vallejo or J. Faria-P. Llamas Ruiz or H. Rocha
Campo 1
Dalle 10 Elena Gabriela Ruse-Sinja Kraus
Patrick Kypson-Titouan Droguet
Mayar Sherif-B. Ricci or T. Korpatsch
R. Hijikata or P. Basile-E. Moller or N. Basilashvili
Campo 2
Dalle 10 Daniel Merida-Tomas Barrios Vera
Noemi Basiletti-Daria Snigur
M. Landaluce or C. O’Connell-Andrea Pellegrino
H.
Vandewinkel or J. Teichmann-R. Masarova or M. Uchijima
Campo 14
Dalle 10 Cristian Garin-Jan Choinski
Yue Yuan-Simona Waltert
Kovacevic or L. Carboni-S. Mochizuki or J. Fearnley
Campo 3
Dalle 10 Ajla Tomljanovic-Leolia Jeanjean
Hugo Dellien-Jesper De Jong
Anhelina Kalinina-Katie Volynets
Francisco Comesana-Leandro Riedi
B. Bonzi or D. Svrcina-N. Budkov Kjaer or O. Virtanen
R. Zarazua or F. Urgesi-Veronika Erjavec
T. Townsend or R. Sramkova-Victoria Jimenez Kasintseva
Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali SkySport e su quelli di TennisTv, mentre SuperTennis mostrerà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.
Una partita al giorno del tabellone maschile sarà però disponibile anche in chiaro su Tv8. Il torneo si potrà seguire in streaming sull’app SkyGo, su NOW, sulla piattaforma streaming di TennisTv, su quella di Tv8 (quando previsto) e su SuperTennix
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