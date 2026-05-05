Roberto Verde, l’uomo che ha trasformato l’alta orologeria in una questione di fiducia

Nel mercato degli orologi di lusso c’è una parola che pesa più di molte altre: fiducia. Non è un dettaglio laterale, né una formula utile per rendere più elegante una vendita. È il punto da cui passa tutto. Perché quando si sceglie un segnatempo importante, soprattutto nel mondo del secondo polso, non si acquista soltanto un oggetto. Si entra in una relazione fatta di valutazioni, verifiche, aspettative, domande e, spesso, anche timori.

È dentro questo spazio che si colloca il lavoro di Roberto Verde, fondatore di Goldfingers Orologi, realtà veronese specializzata nella compravendita di orologi di lusso. Il suo nome è associato a un approccio preciso: guidare il cliente prima ancora di vendergli qualcosa. Una distinzione che nel luxury può sembrare sottile, ma che diventa decisiva quando il valore economico dell’acquisto cresce e l’errore non è più soltanto una questione di prezzo.

Goldfingers Orologi si presenta come punto di riferimento per appassionati e collezionisti, con uno showroom nel cuore di Verona, a pochi passi dall’Arena, e un’attività dedicata alla vendita e all’acquisto di orologi di lusso delle migliori marche. Sul sito ufficiale, la realtà viene descritta come nata per passione nel 2007 e con oltre quindici anni di attività sul campo.

La biografia professionale di Verde aiuta a capire il posizionamento del progetto. Roberto Verde: Nato in Sicilia, dopo gli studi si trasferisce a Verona, dove inizia a occuparsi di marketing e ad acquistare i primi orologi di lusso. Da lì prende forma un percorso costruito tra studio, passione e lavoro diretto con i clienti, fino alla nascita del portale web e dello showroom.

Il punto non è soltanto la vendita di modelli prestigiosi. Il tratto più riconoscibile del suo lavoro è l’idea che l’orologio debba essere spiegato, contestualizzato, capito. Verde ha più volte sintetizzato questa visione con una frase diventata parte del suo posizionamento: “È un investimento, ma non un prodotto finanziario”. Un’affermazione riportata anche da Affaritaliani in un contenuto askanews, nel quale Verde dichiara di operare dal 2011 nell’alta orologeria e di occuparsi di orologi di lusso di secondo polso.

È una frase semplice, ma non banale. In un settore in cui il discorso sull’investimento rischia spesso di scivolare nella promessa di rivalutazione, Verde sposta l’attenzione su un terreno più solido: il valore culturale, estetico e collezionistico dell’orologio. Un Rolex, un Patek Philippe, un Audemars Piguet o un Omega non sono soltanto oggetti costosi. Sono prodotti con una storia, una desiderabilità, una condizione, una provenienza, una completezza documentale e un mercato. Capirli significa evitare di ridurli a un numero.

Questa impostazione è particolarmente rilevante nel secondo polso, dove la competenza diventa protezione. L’acquirente non valuta soltanto un prezzo. Deve capire lo stato dell’orologio, l’eventuale presenza di corredo, la coerenza tra richiesta e mercato, la reputazione di chi vende, la possibilità di ricevere assistenza prima e dopo l’acquisto. È qui che la figura del consulente diventa diversa da quella del semplice commerciante.

Lo showroom di Goldfingers viene raccontato come uno spazio pensato per accogliere il cliente in modo personale, quasi domestico, dove l’acquisto o la vendita del segnatempo diventano parte di un’esperienza guidata. Il sito ufficiale parla di un ambiente ideato come “un confortevole salotto di casa”, nel quale il cliente viene accompagnato verso la scelta o la cessione del proprio orologio.

Questa attenzione alla relazione non resta confinata alla boutique fisica. Uno degli strumenti più interessanti messi in campo da Goldfingers è la Watch Call, una valutazione in videochiamata che consente di avviare un confronto anche a distanza. Il processo prevede l’invio delle informazioni, la preparazione di alcune foto del prodotto, la fissazione dell’appuntamento e una videochiamata via WhatsApp per ottenere la valutazione con Roberto Verde.

È un dettaglio operativo che racconta molto del mercato contemporaneo. L’alta orologeria non vive più soltanto dentro lo showroom. Passa dai social, dai contenuti video, dalle consulenze online, dai contatti a distanza. Ma proprio perché il digitale accelera tutto, diventa ancora più importante non perdere il fattore umano. Una trattativa gestita solo con messaggi e fotografie può lasciare zone d’ombra. Una consulenza strutturata, invece, riduce l’incertezza e restituisce al cliente la sensazione di essere accompagnato.

Anche la comunicazione social di Verde segue questa logica: rendere più accessibile un settore spesso percepito come chiuso, tecnico, riservato a pochi. Il format “Dimmi il tuo budget”, citato nei materiali di partenza e in diverse pubblicazioni online, lavora proprio su questa inversione di prospettiva: non partire dal desiderio assoluto, ma dal perimetro reale entro cui costruire una scelta sensata. In un mercato dove il fascino può facilmente spingere all’acquisto impulsivo, partire dal budget significa riportare ordine.

Non è una banalizzazione del lusso. È, al contrario, una forma di educazione all’acquisto. Dire a un cliente che cosa può avere con una determinata cifra, quali alternative esistono, che cosa cambia tra un modello e l’altro e quali compromessi sono accettabili significa trasformare il budget da limite a criterio. L’orologio giusto non è sempre quello più costoso. È quello coerente con chi lo indossa, con la sua storia, con la sua disponibilità economica e con il modo in cui vuole vivere la collezione.

In questa cornice si inserisce anche il tema del finanziamento, spesso trattato con superficialità quando si parla di lusso. Goldfingers dedica una sezione specifica alla possibilità di pagare l’orologio a rate con Findomestic, attraverso una procedura che prevede la richiesta, l’invio del link al calcolatore e la valutazione del finanziamento.

Anche qui il punto non è spingere al consumo, ma dare forma a un acquisto importante. Per molti collezionisti, pianificare non significa comprare oltre le proprie possibilità. Significa gestire liquidità, tempi e priorità. Nel mondo degli orologi di lusso, dove alcune cifre possono essere molto significative, la chiarezza delle condizioni diventa parte del rapporto fiduciario.

La figura di Roberto Verde si costruisce quindi su una combinazione di elementi: conoscenza del prodotto, radicamento territoriale, presenza digitale, consulenza personalizzata e capacità di parlare a un pubblico più ampio rispetto alla sola nicchia dei collezionisti esperti. È questo equilibrio a renderlo riconoscibile. Non soltanto l’orologio come status symbol, ma l’orologio come scelta da capire.

C’è anche un aspetto culturale. L’alta orologeria, per chi la osserva da fuori, può sembrare un universo dominato da marchi, referenze e listini. In realtà è un linguaggio. Ogni modello racconta un’epoca, una funzione, una visione estetica, una comunità di appassionati. Il lavoro di chi vende e consiglia non dovrebbe limitarsi a intercettare la domanda, ma aiutare il cliente a leggere quel linguaggio. Verde sembra muoversi esattamente su questa linea: meno enfasi sulla promessa, più attenzione alla comprensione.

Per questo il suo percorso dice qualcosa anche del modo in cui sta cambiando il lusso. La vecchia idea di esclusività come distanza lascia spazio a un’esclusività più relazionale. Il cliente non vuole soltanto entrare in possesso di un bene raro o desiderabile. Vuole sentirsi competente nella scelta, tutelato nella transazione, ascoltato nelle preferenze, rassicurato sui passaggi. In altre parole, vuole che l’esperienza sia all’altezza dell’oggetto.

Roberto Verde, da questo punto di vista, non rappresenta soltanto il fondatore di una boutique di orologi. Rappresenta un modello di consulenza applicato a un mercato in cui fiducia, reputazione e metodo sono diventati beni preziosi quanto i segnatempo stessi. Nel suo lavoro, il prezzo arriva alla fine. Prima vengono l’ascolto, la verifica, la spiegazione, la relazione.

Ed è forse qui che si trova il senso più concreto della sua autorevolezza. In un settore dove il tempo è l’oggetto della compravendita, Verde ha costruito il proprio ruolo proprio sul tempo dedicato al cliente: tempo per capire, tempo per valutare, tempo per scegliere senza confondere desiderio e fretta. Perché un orologio di lusso può anche segnare l’ora. Ma quando viene scelto bene, racconta molto di più.