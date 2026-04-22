Paolo Barelli: dal trampolino della piscina ai banchi del Parlamento

Un ritratto di Paolo Barelli: campione in vasca, presidente federale e protagonista nei gruppi parlamentari, tra successi sportivi e incarichi istituzionali

Nato a Roma nel 1954, Paolo Barelli ha costruito una carriera che intreccia sport di alto livello e impegno politico. Fin da giovane si è distinto in vasca come specialista di farfalla e stile libero, diventando una presenza fissa nelle competizioni nazionali e internazionali. Il suo percorso agonistico comprende partecipazioni olimpiche e trionfi domestici, elementi che hanno segnato l’inizio di una vicenda professionale lunga e articolata, capace di attraversare decenni e diversi ambiti istituzionali.

Oltre al palmarès individuale, il suo nome è entrato nella storia del nuoto italiano grazie a una medaglia mondiale conquistata con la squadra: un risultato che ha aperto nuove prospettive per il movimento maschile. Questa combinazione di successi in vasca e visione organizzativa lo porterà a essere figura centrale anche nel mondo della dirigenza sportiva e, più tardi, nella politica nazionale.

Dallo sport alla dirigenza: l’ascesa nella Federazione

Negli anni successivi alla carriera agonistica Barelli ha spostato il proprio raggio d’azione dalla piscina agli uffici federali, iniziando un percorso dirigenziale che si è consolidato negli anni ’80. Il culmine di questo percorso è arrivato nel 2000 con la nomina alla presidenza della Federazione Italiana Nuoto, carica che ha mantenuto in modo continuativo, nonostante momenti di tensione e un periodo di sospensione deciso dalla federazione mondiale.

La questione è stata affrontata legalmente e si è conclusa con un ricorso vinto, un episodio che ha sottolineato la complessità dei rapporti tra organismi nazionali e internazionali.

Un legato sportivo e amministrativo

La transizione da atleta a dirigente ha significato per lui non solo supervisionare eventi e programmi tecnici, ma anche sostenere lo sviluppo del nuoto italiano a più livelli. La sua esperienza in vasca ha fornito credibilità e conoscenza tecnica, mentre il ruolo dirigenziale ha richiesto competenze amministrative e politiche. In questo contesto, il concetto di leadership sportiva diventa centrale: un mix di visione tecnica, capacità organizzativa e relazioni istituzionali utili a promuovere atleti e strutture.

La svolta politica: dai banchi locali a quelli nazionali

Parallelamente all’attività federale, Barelli ha intrapreso un percorso politico iniziato nella giunta provinciale di Roma, dove ha ricoperto l’incarico di assessore al Turismo in una amministrazione di centrodestra guidata da Silvano Moffa. Questo primo impegno istituzionale è servito da ponte verso la scena nazionale: nel 2001 è approdato al Senato con Forza Italia, ottenendo la fiducia degli elettori per tre legislature consecutive. Il passaggio dalle amministrazioni locali al Parlamento ha richiesto di adattare il linguaggio e le competenze, mantenendo però uno sguardo segnato dall’esperienza sportiva.

Ruoli parlamentari e leadership di gruppo

Dopo l’esperienza in Senato, il suo cammino istituzionale è proseguito con l’ingresso alla Camera nel 2018, dove alcuni anni dopo ha assunto la presidenza del gruppo di Forza Italia a Palazzo Montecitorio. Cariche di questo tipo implicano gestione politica interna, coordinamento parlamentare e rappresentanza pubblica. Il suo rapporto personale con figure di primo piano del centrodestra, come il legame familiare con il leader Antonio Tajani (di cui è consuocero), è stato spesso richiamato come elemento della sua rete di relazioni dentro e fuori il Parlamento.

Ultimi sviluppi e stile personale

Negli anni più recenti Barelli è tornato a guidare i deputati di Forza Italia a marzo 2026, pochi mesi dopo l’avvio della XIX legislatura, e ha poi annunciato le dimissioni da capogruppo il 13 aprile. Davanti alle domande sulla possibilità di lasciare la Fin ha risposto con una battuta che richiama le sue radici: “Io sono capace a nuotare, galleggio“, frase che riassume il suo approccio pragmatico e la fiducia nella propria resilienza. Qualche giorno dopo questa fase di riassetto è stato nominato sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, confermando la sua presenza attiva all’incrocio tra politica e amministrazione.

Il profilo di Barelli rimane quello di una figura che ha saputo muoversi tra competizione sportiva, gestione federale e attività politica, mantenendo un’identità riconoscibile. La sua vicenda offre uno spaccato sulle contaminazioni possibili tra mondo dello sport e istituzioni, dove capacità organizzative, visione strategica e relazioni personali giocano un ruolo decisivo nella costruzione di una carriera pubblica.