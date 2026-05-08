Gianni Cervetti: la vita politica e culturale dell'ex dirigente del Pci

Addio a Gianni Cervetti: politico, sindacalista e presidente emerito dell'orchestra Verdi, protagonista della svolta del Pci e amico di Giorgio Napolitano

È scomparso Gianni Cervetti il 7 maggio 2026, lasciando un segno profondo nella storia della sinistra italiana. Nato a Milano il 12 settembre 1933, Cervetti è stato figura centrale del Partito comunista italiano (Pci) e poi del Partito democratico della sinistra (Pds), con un percorso che ha unito militanza, sindacato e impegno culturale.

Nel corso della sua lunga attività pubblica ha incarnato la transizione interna del partito, sostenendo scelte che hanno inciso sui rapporti internazionali e sulle alleanze interne.

La sua amicizia con personalità come Giorgio Napolitano e la partecipazione a momenti chiave del Novecento politico italiano lo rendono una figura di riferimento per chi studia quell’epoca.

Formazione e primi anni di militanza

Da ragazzo si iscrisse giovanissimo al Pci e cominciò a frequentare la sede cittadina, intrecciando fin da subito vita personale e politica.

Inizialmente si avvicinò agli studi di Medicina, ma il richiamo dell’attività politica lo portò a cambiare traiettoria: il partito lo inviò a completare gli studi di Economia a Mosca, esperienza che segnò la sua formazione ideologica e pratica. Fu lì che conobbe Franca Canuti, che sposò nel 1958, e nacque il loro primo figlio, frase che testimonia come la sua vita privata si sia intrecciata con i momenti più intensi della militanza.

L’esperienza a Mosca e il ritorno in Italia

Lungo il soggiorno nella capitale sovietica — agli albori del disgelo di Khrushchev — Cervetti si confrontò con realtà politiche e culturali diverse, affinando una visione critica e autonoma. Tornato in Italia, assunse incarichi nella CGIL e iniziò a costruire il proprio ruolo organizzativo e istituzionale, combinando l’attività sindacale con l’impegno locale che lo avrebbe portato prima in consiglio comunale e poi su palcoscenici più ampi.

Ascesa politica e ruolo nel rinnovamento del partito

Negli anni Settanta la sua presenza nel partito divenne più visibile: fu proposto da Enrico Berlinguer per la segreteria nazionale del Pci e successivamente assunse la guida regionale in Lombardia, ricoprendo il ruolo di segretario regionale e consigliere. Questo periodo lo vide coinvolto nelle scelte organizzative e strategiche del partito, contribuendo a definire percorsi di autonomia rispetto ai tradizionali legami internazionali.

Parlamento europeo, Camera e la svolta degli anni Novanta

Tra la metà degli anni Ottanta e la fine del decennio Cervetti fu eletto prima al Parlamento europeo e poi alla Camera dei deputati, consolidando il suo profilo istituzionale. Con lo scioglimento del Pci si schierò a favore della cosiddetta svolta autonoma promossa da Achille Occhetto, aderendo al Pds e accompagnando così la trasformazione del modo di fare politica nella sinistra italiana.

Impegno culturale e memoria pubblica

Accanto all’attività politica, Cervetti dedicò energie alla promozione culturale: fu tra i fondatori dell’Orchestra Verdi, oggi nota come Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, di cui è stato presidente e poi presidente emerito. Il suo impegno nel sostenere istituzioni culturali testimonia una convinzione profonda: la politica non può prescindere dal tessuto civile e artistico della città.

Dopo la fase attiva in prima linea, mantenne un ruolo di commentatore e testimone, pubblicando ricordi e interviste che raccontano dall’interno il percorso del comunismo italiano, i rapporti con Mosca e i protagonisti come Berlinguer e Napolitano. In diverse occasioni ricordò con emozione momenti come l’elezione di Napolitano al Quirinale, segno di un legame umano oltre che politico con molte figure della sinistra.

Eredità e reazioni alla scomparsa

La morte di Cervetti ha suscitato ricordi e testimonianze da ambienti politici e culturali. Esponenti del Partito Democratico e figure culturali hanno riconosciuto il suo contributo come esempio di dialogo e di coerenza politica, sottolineando la capacità di attraversare decenni di trasformazioni senza rinunciare a idee e princìpi.

L’eredità lasciata da Cervetti è duplice: da una parte quella di un dirigente che ha contribuito alla riorganizzazione del campo politico a sinistra e, dall’altra, quella di un promotore culturale che ha aiutato a rafforzare il legame tra istituzioni artistiche e città. Le sue memorie e gli scritti rimangono fonte di studio per chi vuole comprendere le trasformazioni del secolo scorso.