Salis e l'adunata a Genova: tra accoglienza e misure di sicurezza

Salis e l'adunata a Genova: tra accoglienza e misure di sicurezza

La città di Genova si trova al centro dell’attenzione nazionale per la novantasettesima adunata degli Alpini, un evento che porterà in termini stimati oltre 400mila persone. La sindaca Silvia Salis ha rivolto un messaggio ufficiale di benvenuto, sottolineando il valore storico e simbolico delle penne nere e il legame di solidarietà che unisce l’associazione alla città, nato anche dalla risposta offerta dopo il crollo del ponte Morandi.

Al contempo, l’amministrazione ha dovuto bilanciare l’ospitalità con esigenze di ordine pubblico e di tutela della convivenza urbana.

Negli stessi giorni si sono però manifestati episodi che hanno acceso il dibattito: alcune decine di alpini, non trovando posto negli alberghi esauriti, hanno montato una decina di tende con un bagno chimico in un giardino pubblico, provocando proteste dei residenti e l’intervento della polizia locale.

La mancanza di autorizzazioni ha portato allo sgombero, una decisione che ha alimentato polemiche politiche e discussioni sull’approccio adottato dall’amministrazione.

Il saluto istituzionale e il significato simbolico

Nell’aula del Consiglio comunale la sindaca Silvia Salis ha scelto di parlare a tutto tondo: non solo un saluto formale, ma anche un richiamo ai valori storici e umanitari che accompagnano l’Associazione nazionale alpini.

La penna nera, secondo la sindaca, rappresenta non soltanto la memoria militare ma anche il concetto di volontariato e di solidarietà che tante volte ha visto gli alpini primi a intervenire nelle emergenze.

Un invito al dialogo

Parte dell’intervento è stata dedicata a stemperare le tensioni emerse nelle settimane precedenti: volantini, scritte sui muri e post polemici sui social network hanno diviso l’opinione pubblica. La sindaca ha richiamato la necessità del dialogo e dell’ascolto, invitando a non trasformare l’evento in “uno scontro di trincea”. Si è ripetuta l’esortazione a evitare strumentalizzazioni politiche che possano aggravare i contrasti cittadini.

Le misure operative e le critiche

Per gestire un appuntamento di questa scala l’amministrazione ha adottato una serie di provvedimenti che comprendono la chiusura temporanea di scuole, parchi e alcune strade: scelte che, come ammesso dalla stessa sindaca, non sono popolari ma ritenute necessarie per ragioni di sicurezza e logistica. A fronte di queste misure, sono arrivate contestazioni da famiglie, comitati e rappresentanti della sinistra locale, che hanno criticato la rigidità degli interventi e denunciato un’eccessiva militarizzazione degli spazi urbani.

L’episodio dello sgombero

Il caso più visibile è avvenuto quando un gruppo di alpini ha montato tende in un’area verde cittadina: i residenti hanno allertato il 112, la polizia locale ha verificato l’assenza di permessi e ha ordinato lo sgombero. Questo intervento ha innescato un confronto pubblico sulla gestione delle emergenze logistiche legate a grandi eventi e sulla differenza tra spirito di accoglienza e rispetto delle regole urbane.

Sicurezza, tutela e comunicazione

Tra i capitoli più sensibili vi è quello della sicurezza delle persone, con un’attenzione particolare alle preoccupazioni espresse da molte donne dopo episodi di molestie registrati in passato in altre edizioni dell’adunata. La sindaca ha promosso una linea di tolleranza zero verso ogni forma di molestia, definendo le condotte offensive come violenza e non come folclore. In collaborazione con l’Associazione nazionale alpini sono stati potenziati i presidi, creati canali di ascolto rapidi e sensibilizzate le forze dell’ordine per interventi tempestivi.

Equilibrio tra generi e responsabilità collettiva

Il messaggio pubblico punta a non colpevolizzare l’intera comunità degli alpini per il comportamento di singoli individui, ribadendo però che ogni persona deve rispondere delle proprie azioni. La strategia comunicativa dell’amministrazione cerca di coniugare accoglienza e tutela dei diritti, con procedure già sperimentate in altre città che hanno ospitato manifestazioni analoghe.

Cosa cambierà per i genovesi nel fine settimana

I giorni dell’adunata promettono una città animata ma anche segnata da disagi: traffico rallentato, alcuni servizi sospesi e spazi pubblici temporaneamente interdetti. La sindaca ha chiesto ai cittadini pazienza, scusandosi per i disservizi e ricordando che l’organizzazione è frutto anche del lavoro di uffici comunali, Regione e dei volontari. Per chi vorrà partecipare si tratta di un momento di festa e memoria; per chi vivrà la città quotidianamente, una prova di adattamento collettivo.

In chiusura, il richiamo a un approccio di responsabilità resta centrale: ospitare eventi di grande impatto significa combinare ospitalità, rispetto delle regole e protezione delle persone più vulnerabili, con l’obiettivo di trasformare la manifestazione in una celebrazione condivisa e sicura.