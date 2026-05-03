Domenico Battaglia e il miracolo di San Gennaro: un appello alla pace

La tradizione religiosa e il discorso civico si sono intrecciati durante le celebrazioni del miracolo di maggio a Napoli, quando l’arcivescovo cardinale Domenico Battaglia ha rivolto una forte esortazione alla comunità. In una stagione segnata da tensioni internazionali, l’omelia ha preso spunto dal rito per rivolgere lo sguardo verso le ferite che ancora sanguinano in molte aree del pianeta: dal Medio Oriente al Golfo, dai fronti dell’Ucraina fino a conflitti che non occupano le prime pagine ma consumano esistenze.

Il richiamo ha voluto ricollegare il gesto devozionale a un impegno morale concreto, invitando a non chiudere gli occhi.

Nel contesto della processione e delle messe che scandiscono la memoria della traslazione delle reliquie di San Gennaro, il cardinale ha proposto un cambio di passo: non più parole vuote ma azioni che testimonino la ricerca della pace.

L’appello si è declinato come una sfida alla routine dei conflitti accettati come inevitabili, e come un invito a recuperare il coraggio di chi sceglie la via del disarmo personale e comunitario. Secondo Battaglia, la trasformazione inizia dentro ciascuno e si estende agli spazi pubblici.

Camminare invece di restare fermi

Nell’omelia è emersa l’immagine del cammino: mentre il mondo a volte si arresta o rincorre la logica dell’armarsi, il leader ecclesiastico ha proposto di «camminare» come metafora di impegno attivo.

Questo camminare è descritto come un percorso che rifiuta il ripiego sulla paura e la costruzione di barriere; è un movimento che privilegia l’incontro e la disponibilità. Il cardinale ha sottolineato che una pace disarmata non è segno di debolezza ma di apertura, capace di scompaginare equilibri fondati sulla minaccia: una pace che spiazza e che, per questo, induce a ricercare soluzioni autentiche.

Il senso profondo del disarmo

Il concetto di disarmo, secondo Battaglia, non si limita a una rinuncia agli strumenti bellici: significa aprirsi al rischio della fiducia, esporre la propria vulnerabilità e mettere da parte i sospetti. È un atto che implica responsabilità personale e coraggio civico, non una formula magistrale. Definire il disarmo come atto etico consente di pensarlo anche nelle relazioni quotidiane, nei contesti famigliari e lavorativi, dove la guerra può essere fatta di omissioni, parole non dette e rancori che si accumulano fino a irrigidire i rapporti.

La pace che nasce dentro

Un altro punto centrale dell’intervento è stato l’invito a coltivare la pace interiormente: non basta invocarla come un’idea astratta, ma è necessario favorirne la nascita dentro ogni persona. Battaglia ha spiegato che la pace esterna resta illusoria se non è preceduta da un processo interiore di riconciliazione, di guarigione delle ferite emotive e di rimozione dei pregiudizi. La preghiera, in questo contesto, è vista non come atto passivo ma come strumento che prepara il cuore e la mente al cambiamento, consentendo scelte pubbliche più rispettose e orientate al bene comune.

La guerra invisibile nei rapporti quotidiani

Il cardinale ha inoltre evidenziato come la guerra non sia sempre visibile nei telegiornali: spesso abita i cuori, si annida nelle parole non pronunciate e nelle relazioni logorate. Questo tipo di conflitto silenzioso produce effetti duraturi, nutrendo rancori e indebolendo la capacità di dialogo. Sottolineare l’esistenza di questa guerra interiore serve a ricordare che il lavoro per la pace include il confronto con i propri limiti e la pratica del perdono, elementi indispensabili per ricostruire comunità più solide.

Il rito e la partecipazione civile

La processione che ha accompagnato le reliquie dalla Cattedrale alla Basilica di Santa Chiara ha fornito lo sfondo rituale a queste riflessioni. Come da consuetudine, il cardinale si è recato nella Cappella del Tesoro e ha proceduto all’apertura della cassaforte che custodisce le ampolle, alla presenza delle autorità locali e dei fedeli. Il corteo, aperto dalla fanfara dei Carabinieri, ha visto la partecipazione di delegazioni e confraternite che hanno reso visibile la dimensione pubblica del gesto devozionale, trasformando la ritualità in un’occasione per riaffermare valori civili.

Partecipanti e momenti significativi

Tra i momenti che hanno scandito la giornata, la preghiera preparatoria e la messa presieduta dal cardinale alle ore 18 nella Basilica di Santa Chiara hanno avuto un ruolo centrale. Alla cerimonia hanno partecipato anche rappresentanze di altre diocesi, a sottolineare legami di fraternità. In questo contesto il richiamo di Battaglia a non ignorare i conflitti ed a promuovere una pace che nasce dall’interno vuole essere interpretato come un invito alla responsabilità collettiva, capace di trasformare la pietà popolare in impegno concreto per il bene comune.