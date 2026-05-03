Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: "Sono venuta a salutare i miei amici"

Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: "Sono venut...

Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: "Sono venut...

(Adnkronos) - "Ho sempre amato la Formula 1 e la Ferrari, oggi sono venuta a salutare i miei amici". Con queste parole, Serena Williams ha raccontato la sua speciale visita al box della Rossa prima del Gp di Miami di oggi, domenica 3 maggio. La fuoriclasse americana, leggenda del tennis, ha fatto v...