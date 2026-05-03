La tensione al Grande Fratello Vip è sempre più forte. Dopo la lite tra Francesca Manzini e Marco Berry, il concorrente ha deciso di abbandonare la casa, scatenando la reazione degli inquilini.

GF Vip, Marco Berry vuole abbandonare la Casa: cosa è successo?

La dura lite tra Francesca Manzini e Marco Berry ha messo a dura prova il già precario equilibrio che si era formato nella casa del Grande Fratello Vip.

Manzini ha dichiarato di essersi spaventata per le urla dell’uomo contro di lei, che le avrebbero fatto tornare a galla traumi del passato. Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo hanno confermato che Berry è stato troppo aggressivo nei confronti della donna.

Dopo queste dichiarazioni, il concorrente ha deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip.

“Io me ne vado, non sto qui a farmi dare del violento. Hanno detto che faccio paura alle donne e che sono aggressivo” ha dichiarato Berry. Antonella Elia ha difeso il suo amico, spiegando a Francesca Manzini che accusandolo di essere violento lo distrugge. “Puoi dire che è stato irascibile, che ha esagerato, ma non che è stato violento.

Non tiriamo in ballo la violenza sulle donne, ti prego” ha dichiarato la concorrente.

Marco Berry vuole abbandonare il GF Vip: Antonella Elia in lacrime

Marco Berry ha iniziato a fare le valigie, dichiarando di avere intenzione di abbandonare il programma. Il concorrente è andato in confessionale a comunicare la sua decisione, ma Antonella Elia è scoppiata a piangere. “Vuole andare via. Va via, che iene che sono. Quelle sono iene” ha dichiarato, rivolgendosi a Francesca Manzini, Alessandra Mussolini e Lucia Ilario. “Piange perché Marco Berry vuole abbandonare il GF Vip? E che piangesse” ha commentato Alessandra Mussolini, vedendo Antonella Elia disperata per la decisione dell’amico.

L’ex europarlamentare ha poi scherzato dicendo di avere intenzione di tagliare tutte le mutande di Antonella Elia, per poi definire Marco Berry “una mozzarella brutta“. Sono volati insulti e commenti critici dopo questa decisione di Marco Berry e la tensione in casa è sempre più forte.