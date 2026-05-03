Eliminazione di Riccardo Stimolo a Amici 25: il racconto del dopo serale

La settima puntata del Serale di Amici 25 — andata in onda il 2 maggio 2026 — ha segnato un punto di svolta per alcuni concorrenti. Tra le eliminazioni più discusse c’è stata quella di Riccardo Stimolo, il cui addio ha scatenato emozioni in studio e sui social. Dopo la comunicazione del verdetto, il giovane cantante ha lasciato la casetta in stato di evidente turbamento, confessando ai compagni la sua preoccupazione per il futuro professionale.

Il momento del ritiro è stato accompagnato da un intenso sfogo: paura del dopo, la mancanza di un contratto discografico e il timore di dover riprendere il lavoro che faceva prima di entrare nel talent. Queste parole hanno delineato il profilo di un artista che, pur apprezzato in alcune esibizioni, si è trovato senza proposte esterne e quindi privo di quella rete di protezione che spesso segue i finalisti.

La dinamica della puntata e il verdetto

La serata ha visto confronti serrati tra i diversi allievi e una doppia eliminazione che ha ridisegnato la rosa dei favoriti. Dopo tre manche ricche di esibizioni e giudizi la giuria ha messo al ballottaggio tre cantanti: Riccardo Stimolo, Gabriele Gard e Lorenzo Salvetti. Tutti hanno presentato i propri inediti — Riccardo con “Gira”, Lorenzo con “Dimmelo tu” e Gard con “Lacrime di fango” — ma alla fine i voti hanno decretato l’uscita di Gard e Stimolo, mentre Lorenzo è stato salvato e ha ottenuto l’accesso alle fasi finali.

Ruolo della giuria e delle esibizioni

La giuria, composta anche da personalità del mondo della musica e dello spettacolo, ha espresso pareri contrastanti durante la serata, con critiche tecniche alternate a difese appassionate. Alcune osservazioni si sono concentrate sull’interpretazione vocale e sull’incisività degli inediti presentati; altre hanno valutato il percorso artistico complessivo. In questo contesto il giudizio collettivo ha pesato più del singolo momento scenico, contribuendo a definire chi dovesse proseguire verso la semifinale.

Lo sfogo di Riccardo: lavoro, mancanza di offerte e fragilità

Appena rientrato in casetta, Riccardo ha raccontato di sentirsi «l’unico» senza proposte dall’esterno: nessun EP, nessun contratto e nessun progetto concreto che gli garantisse continuità. Questa condizione lo ha portato a mettere in luce una paura pratica e concreta: tornare al mestiere che svolgeva prima di entrare ad Amici, ossia l’elettricista. Le sue parole hanno messo a nudo il conflitto tra la passione per la musica e la necessità di stabilità economica, un tema comune a molti aspiranti artisti.

Reazioni interne ed esterne

I compagni di avventura hanno risposto con affetto e abbracci, cercando di confortarlo mentre Riccardo esponeva le sue ansie: la separazione dalla routine della scuola, dalle lezioni e dai professori è stata descritta come un dolore forte, talvolta superiore alla paura del mondo esterno. Sul fronte social il sentiment è risultato frammentato: se alcune fan hanno mostrato sostegno, molti commenti si sono dimostrati freddi o critici, influenzati anche dalle polemiche accumulate nei mesi precedenti.

Conseguenze e prospettive dopo l’eliminazione

L’uscita dalla trasmissione complica il cammino verso una carriera musicale, ma non lo esclude. Stimolo ha dichiarato di aver bisogno di tempo e di qualcuno che creda nel suo progetto artistico; l’assenza di offerte al momento della sua eliminazione rappresenta un ostacolo concreto, ma non una sentenza definitiva. Molti artisti hanno costruito carriere importanti dopo esperienze simili, sfruttando la visibilità per trovare partner giusti e costruire un piano di lavoro.

In chiusura, la vicenda di Riccardo riporta al centro il tema del supporto professionale indispensabile per trasformare talento e visibilità in una carriera stabile. Il percorso di Amici 25 prosegue verso la finale, ma per alcuni concorrenti l’uscita dalla scuola apre una fase di incertezza che richiederà strategia, pazienza e, soprattutto, alleanze con chi può offrire una guida concreta nel mondo della musica.