Pd e coalizione progressista: il piano per le prossime elezioni

Schlein insiste su idee concrete e città modello; Calenda si smarca e Renzi prevede una campagna incentrata su tasse e stipendi

La segreteria del Partito Democratico ha messo sul tavolo l’idea di una coalizione progressista capace di offrire soluzioni pratiche per migliorare la vita delle persone. L’appello della leader Elly Schlein arriva in vista delle elezioni amministrative di fine maggio, ma funge anche da bussola per le prossime elezioni politiche: l’obiettivo è costruire un’alleanza con «idee chiare» e programmi condivisi, non soltanto liste elettorali.

La strategia parte dalle amministrazioni locali dove il cosiddetto campo largo è al governo e che, secondo la segreteria, dovrebbero fungere da esempio tangibile di qualità amministrativa.

Perché puntare sulle città

Schlein enfatizza come le città amministrate dall’alleanza larga rappresentino una garanzia di qualità in termini concreti: servizi, gestione delle risorse e politiche sociali visibili ai cittadini.

L’argomentazione è semplice e pragmatica — osservare i risultati locali per definire il perimetro nazionale dell’intesa. Il ragionamento sottostante considera le amministrazioni cittadine come laboratori in cui mettere a punto programmi replicabili su scala più ampia, così da dimostrare che una coalizione unita può produrre effetti tangibili. Questo approccio privilegia il confronto sui contenuti e la produzione di proposte concrete rispetto alla sterile competizione per la leadership.

Primarie e priorità programmatiche

Al centro del dibattito resta però il nodo delle primarie, giudicate decisionali per la futura forma dell’alleanza. Per ora i leader preferiscono parlare di contenuti, ritenendo che senza un programma comune sia prematuro discutere su chi dovrebbe guidare una possibile coalizione. Anche i sondaggi sembrano dare ragione a questa scelta: le rilevazioni di Youtrend mostrano i partiti di opposizione alleati avanti di circa un punto rispetto al centrodestra, mentre il sondaggio di Nando Pagnoncelli indica una situazione molto tirata, con la maggioranza attestata al 46,1% e il campo largo al 46,6%. I numeri rafforzano l’idea che il centro del confronto debba essere il programma piuttosto che la leadership immediata.

I nodi interni e le esclusioni

Non tutte le forze collocate nell’area riformista guardano con favore all’ipotesi di una piattaforma unitaria. Il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, sottolinea che su economia, diritti e politica interna le opposizioni possono presentarsi compatte, pur riconoscendo delle differenze, soprattutto su questioni di politica estera. Allo stesso tempo emerge una frattura netta rappresentata da Carlo Calenda, leader di Azione, che si è definito fuori dall’alleanza e ha bollato come «un disastro» l’ipotesi di un esecutivo composto da alcune forze dell’area. Calenda propone invece la costruzione di un progetto alternativo che raccolga i riformisti posizionati tra centrodestra e centrosinistra.

Proposte di altri attori

Allargano il panorama anche interventi di figure civiche e di altri leader: Ernesto Ruffini, fondatore del movimento Più Uno e già a capo dell’Agenzia delle Entrate, ha approfittato della festa dei lavoratori per invitare le forze progressiste a una «grande consultazione nazionale» sui temi dell’occupazione, coinvolgendo sindacati e soggetti produttivi per scrivere insieme i contenuti programmatici «senza calcoli e protagonismi». Sul fronte politico, Matteo Renzi di Italia Viva prevede che la competizione futura si giocherà soprattutto su tasse e stipendi, sostenendo che nel 2027 la domanda chiave sarà se, dopo cinque anni di governo Meloni, i cittadini stanno meglio o peggio. Per Renzi la durata del governo corrente potrebbe diventare il banco di prova del suo fallimento politico, se il tema economico prevalesse su battaglie ideologiche.

Verso la campagna elettorale: temi e scenari

Il quadro che emerge è dunque di una possibile alleanza progressista costruita su contenuti concreti e sulla capacità di mostrare risultati amministrativi, ma attraversata da tensioni e divergenze strategiche. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se la priorità rimarrà la definizione di un programma condiviso o se torneranno in primo piano questioni di leadership e posizionamenti. Sullo sfondo i sondaggi suggeriscono che gli spazi sono ridotti e che la partita sarà combattuta su temi economici e sociali, con il nodo delle primarie sempre pronto a riaccendere il confronto tra alleati e potenziali esclusi.