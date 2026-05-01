Italia e Spagna nel mirino di Donald Trump, la replica di Crosetto: “Non capirei le ragioni”

Le recenti dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulle relazioni tra Stati Uniti ed Europa, in particolare sul ruolo dell’Italia all’interno della NATO e sul suo contributo nelle crisi internazionali. Al centro della questione vi sono sia l’ipotesi di un ridimensionamento della presenza militare americana nel Paese, sia le tensioni legate al conflitto con l’Iran e alle diverse posizioni strategiche degli alleati.

In questo contesto si inserisce anche la replica del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha espresso dubbi sulla posizione americana.

Probabile ritiro delle truppe Usa dall’Italia e la guerra in Iran: la strategia americana

Per quanto riguarda il Medio Oriente, Trump ha descritto l’azione degli Stati Uniti come un intervento mirato, evitando di definirlo un conflitto tradizionale: “Non la chiamo guerra, è operazione militare“.

Secondo il presidente, la situazione sul campo sarebbe nettamente favorevole a Washington, tanto da sostenere che l’Iran sia ormai spinto a negoziare: “L’Iran muore dalla voglia di fare un accordo“. Ha inoltre fornito una valutazione molto dura delle capacità militari iraniane, affermando che gran parte delle infrastrutture strategiche sarebbe stata neutralizzata, incluse le flotte navali e aeree, oltre a impianti per la produzione di droni e missili, ridotti rispettivamente “dell’82% circa” e “di quasi il 90%”.

Trump ha ribadito con decisione la propria linea politica: impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari resta una priorità assoluta. In questo contesto, ha dichiarato: “Abbiamo già vinto ma voglio vincere con un margine più ampio“, sottolineando l’intenzione di ottenere risultati ancora più netti. Alla domanda su eventuali aperture negoziali, anche tramite l’inviato della Casa Bianca Steve Witkoff, il presidente ha risposto in modo categorico: “Beh, io non lo avrei approvato. Non darò loro niente“. Questa posizione evidenzia una strategia improntata alla massima pressione, con l’obiettivo di costringere l’Iran a rinunciare completamente al proprio programma nucleare senza concessioni significative da parte americana.

Italia e Spagna nel mirino di Donald Trump, la replica di Crosetto: “Non capirei le ragioni”

Le dichiarazioni del presidente Donald Trump hanno alimentato un clima di incertezza nei rapporti transatlantici, soprattutto in merito alla possibile riduzione del contingente militare statunitense in Europa, Italia compresa. Trump ha infatti definito probabile un ritiro, collegandolo alla percezione che alcuni alleati non abbiano fornito un sostegno adeguato durante la crisi con l’Iran. A queste affermazioni ha risposto il ministro della Difesa Guido Crosetto, che all’Ansa ha sottolineato l’impegno italiano in ambito internazionale: “Non ne capirei le ragioni. Come è evidente a chiunque, non abbiamo usato Hormuz. E ci siamo anche resi disponibili ad una missione per proteggere la navigazione. Cosa che peraltro è stata molto apprezzata dai militari americani“.

Il presidente statunitense ha espresso giudizi particolarmente critici, affermando che “l’Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile”, inserendo queste considerazioni in un discorso più ampio sul funzionamento della NATO. Trump ha evidenziato come, a suo dire, gli Stati Uniti sostengano in maniera significativa gli alleati, citando anche il supporto all’Ucraina, senza ricevere un contributo equivalente. Ha inoltre ricordato le ingenti risorse impiegate dalla precedente amministrazione guidata da Joe Biden, affermando che “Biden ha dato loro 350 miliardi di dollari, il che è stato folle”, suggerendo che tali scelte abbiano inciso sulla durata del conflitto.