Roberto Vannacci e l'"alleanza" con Renzi, come ha detto no alla Lega e si è avvicinato all'opposizione con la nascita di "Futuro Nazionale".

Nel mondo politico l’ingresso di Roberto Vannacci con il proprio partito ovvero Futuro Nazionale ha fatto parlare sin da febbraio quando è stato ufficalizzato ed ora è nuovamente al centro dei discorsi perché la sua presenza avrebbe scalfito il ruolo di primo piano di Salvini e della Lega in vista delle prossime elezioni politiche in programma nel 2027.

Le politiche 2027 quali sono le forze in campo

Ormai nell’agenda della politica italiana si sta lavorando per le elezioni politiche del 2027, non si sa ancora in quale periodo si andrà a votare, se si rispetterà la scadenza del mandato di Meloni, verso settembre o se si andrà anticipatamente nei primi mesi dell’anno.

Quel che è certo è che tutti stanno lavorando per arrivare alle elezioni con programmi convincenti che permetteranno agli elettori di votare ciò che reputano più giusto.

Al momento il centro-destra ha la maggioranza di governo ed anche nei sondaggi è davanti, tuttavia il “campo largo” ovvero l’unione della sinistra con M5S ed altri partiti starebbe guadagnando terreno provando ad infastidire chi è attualmente al comando.

La distanza è abbastanza dura da colmare ma in favore del “campo largo” c’è il tempo che permette di fare un programma capace di fornire garanzie maggiori per puntare al successo.

Vannacci, il ruolo di Renzi per l’addio a Meloni

Roberto Vannacci ha fondato il proprio partito, Futuro Nazionale, lo scorso 3 febbraio ed il 20 aprile è stato ospite assieme a Matteo Renzi nel podcast di Fedez.

Vista così non sembra un qualcosa di importante, se non fosse che come riportato dal Il Tempo tramite il pezzo di Francesco Verderami sul Corriere della Sera, quella puntata è stata emblematica.

Renzi infatti avrebbe spinto per la fuoriuscita di Vannacci dalla Lega, allontanandosi dal centro-destra e quindi anche da Meloni.

Come detto dallo stesso leader di Italia Viva – “La sua uscita dalla Lega è un assist al campo largo” – in effetti così potrà risultare, perché il centro-sinistra da solo arriva al 45% perdendo lo scontro con Meloni, grazie al ruolo di Vannacci, schierato verso l’opposizione, scenderebbero le percentuali della maggioranza.

Spazio quindi alla valutazione del ruolo dell’ex Generale che potrebbe scrivere una pagina diversa della politica italiana con il proprio partito che sta sempre più guadagnando consensi tra i cittadini.