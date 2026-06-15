Belen Rodriguez torna nuovamente al centro delle notizie di gossip in questo inizio d’estate, lasciato da parte il terribile episodio vissuto qualche settimana fa la showgirl di origine argentina ha compiuto un passo importante verso l’ottenimento della tanto agoniata cittadinanza italiana, scopriamo cosa è accaduto.
Belen e la cittadinanza, un pensiero per il figlio
Belen Rodriguez si è da tempo impegnata al fine di ottenere la cittadinanza italiana, un passo importante, non solo per la sua integrazione dato che è nel nostro paese da oltre 20 anni ma anche verso suo figlio Santiago, nato dall’unione con Stefano De Martino.
Il ragazzo infatti se la madre avrà la cittadinanza italiana potrà muoversi agevolmente assieme a lei all’estero senza problemi di visti e ritardi in aeroporto per via della sua origine argentina.
Un vantaggio non da poco che sicuramente conferisce alla celebrità un orgoglio, quello di essere riuscita ad integrarsi perfettamente nel paese che ormai l’ha adottata, anche dal punto di vista legale.
Il superamento dell’esame B1 di italiano
Belen Rodriguez ha sostenuto l’esame per ottenere la certificazione B1 d’Italiano a Milano, tramite un messaggio Whatsapp scambiato con quella che pare essere stata la sua tutor, ha saputo del superamento della prova.
Come riporta il sito specializzato Zazoom.it, questo traguardo è uno step decisivo verso il giuramento che sosterrà al consolato argentino della città lombarda. A fine mese difatti le sarà consegnato il documento necessario.
Le manca sempre meno per diventare, anche dal punto di vista amministrativo, una cittadina italiana, dopo aver passato oltre 20 anni nel nostro paese, dove ha costruito una carriera televisiva e non solo.