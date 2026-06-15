Il debutto televisivo di Paola Ferrari ai Mondiali di calcio 2026 è stato accompagnato da una nuova ondata di critiche sui social. La giornalista è finita nel mirino degli utenti per il suo aspetto fisico considerato irriconoscibile, ma ha scelto di rispondere agli attacchi con ironia e fermezza, riportando l’attenzione sul tema della sua malattia.

“È irriconoscibile”. Paola Ferrari replica agli attacchi degli hater e parla della malattia

Il ritorno di Paola Ferrari alla guida degli speciali Rai dedicati ai Mondiali di calcio 2026 ha riacceso, ancora una volta, il dibattito sui social. Dopo il debutto nei programmi pre e post-partita dello scorso giovedì su Rai, la giornalista è stata bersagliata da numerosi commenti riguardanti il suo aspetto fisico.

Alcuni utenti hanno insinuato che il suo volto fosse stato modificato dalla chirurgia estetica, altri hanno criticato il trucco o soffermato l’attenzione sui suoi occhi, trasformando la sua presenza televisiva nell’ennesima occasione per giudicare una donna sul piano estetico.

Ferrari, però, ha scelto di rispondere senza lasciarsi travolgere dalle polemiche, definendo gli attacchi sterili e privi di originalità.

In un’intervista al Corriere della Sera ha commentato: “Sono ripetitivi e poco originali. Ho letto che qualcuno ha scritto ‘C’è la plastica su Rai1’. Io dico: cambiate canale per la plastica”. Una replica ironica con cui la conduttrice ha voluto ridimensionare le critiche, spiegando di aver ormai imparato a non dare troppo peso ai cosiddetti leoni da tastiera: “Sfottò che non mi fanno né caldo, né freddo”.

Secondo Ferrari, il problema va oltre il semplice commento negativo e riguarda un atteggiamento ancora molto diffuso nei confronti delle donne dello spettacolo. La giornalista ha parlato di una mentalità “puerile e stancante”, sottolineando come spesso il giudizio femminile venga concentrato esclusivamente sull’immagine. “Se vogliamo ci rifacciamo, altrimenti no. Anche perché, se sei bella vuol dire che ti sei rifatta, però se non ti rifai sei una vecchia incartapecorita”, ha dichiarato, evidenziando il paradosso di aspettative impossibili da soddisfare.

La sua risposta ai detrattori è quindi chiara: ogni donna deve poter scegliere liberamente come presentarsi, senza dover rendere conto delle proprie decisioni estetiche. Per Ferrari la soluzione è semplice: “Facendo quello che ci pare”, lasciando intendere che il giudizio degli altri non dovrebbe condizionare la propria libertà personale.

La battaglia personale di Paola Ferrari: dal tumore alla pelle alla forza di reagire

Dietro alle critiche ricevute online, c’è anche una storia personale che molti utenti hanno ignorato. Paola Ferrari ha raccontato di aver affrontato in passato un tumore della pelle, una situazione delicata che ha avuto conseguenze soprattutto sul volto. “Io ho avuto un tumore alla pelle. La mia è chiara, molto sensibile, come quella di Sinner”, ha spiegato, cogliendo anche l’occasione per lanciare un messaggio di prevenzione in vista dell’estate: “Attenzione, le pelli chiare sono a rischio melanomi”.

A seguito della malattia la conduttrice è stata sottoposta a un intervento chirurgico che ha richiesto una ricostruzione del viso con 24 punti di sutura. “Ora non si vedono quasi più perché i nostri chirurghi sono bravissimi”, ha raccontato, ricordando un percorso complesso che ha lasciato segni fisici ma anche una maggiore consapevolezza. Proprio alla luce di questa esperienza, molte persone hanno difeso Ferrari dagli attacchi ricevuti sui social, invitando a evitare giudizi superficiali e a conoscere prima la storia di chi si ha davanti. Quelle che alcuni utenti hanno definito imperfezioni, infatti, rappresentano per la giornalista il risultato di una battaglia personale e di un percorso di rinascita.

Anche le insinuazioni su presunti problemi agli occhi sono state respinte dalla conduttrice, che ha chiarito: “No, nessun problema agli occhi. Noi arriviamo dopo ore e ore di lavoro”. Ferrari ha spiegato che la stanchezza televisiva può incidere sull’aspetto, ma ha ribadito di essere in forma grazie a uno stile di vita disciplinato: “Seguo una disciplina, esercizio fisico”.