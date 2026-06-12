Il volto delle fiction Rai e del cinema è diventato papà ancora una volta, il secondo figlio è nato il 31 maggio lontano dai riflettori.

Lino Guanciale è uno dei volti più conosciuti ed apprezzati del mondo televisivo e cinematografico italiano impegnato in molti prodotti televisivi di altissimo livello, l’uomo ha fatto un annuncio inatteso ma che ha dato tanta gioia ai suoi fans, scopriamo insieme cosa è successo.

Tra cinema e tv una carriera in ascesa

Lino Guanciale sul fronte lavorativo ha un momento d’oro impegnato sia in televisione che in opere cinematografiche, a dimostrazione della sua bravura e del suo essere poliedrico.

Non è difatti nuovo a lavorare su più progetti contemporaneamente riuscendo a portare la sua esperienza e bravura interpretativa in opere che tengono incollate le persone allo schermo.

Naturalmente la sua vita non è solo lavoro ma ci sono anche aspetti della vita privata che vale la pena vengano vissuti, come quello che è accaduto poco tempo fa ma di cui tutti o quasi erano all’oscuro.

Padre per la seconda volta, annuncio social

Lino Guanciale ha infatti fatto un annuncio social inatteso, in un lungo post su Instagram l’attore ha difatti svelato di essere diventato padre per la seconda volta.

Il secondo figlio dell’attore e della docente universitaria Antonella Liuzzi, sua moglie sposata nel 2020, si chiama Giacomo ed è nato lo scorso 31 maggio come riporta il sito Donnapop.it.

La foto scelta da Guanciale per celebrare questo bellissimo momento è emblematica: il figlio maggiore che stringe la mano del fratellino appena nato, a dimostrazione del nuovo legame che si andrà a creare.