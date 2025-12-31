Terribile lutto per l’attore abruzzese Lino Guanciale: è morto il padre Clelio, stimato medico e figura di riferimento per il figlio. Aveva 78 anni.

Aveva 78 anni. Questo l’annuncio che si legge sulle testate abruzzesi: “professionista che ha lasciato un segno profondo non solo per la competenza professionale, ma anche per l’umanità con cui si è sempre dedicato ai suoi pazienti.” Cleio Guanciale incarnava la figura di un medico di altri tempi, sempre disponibile e attento alle persone prima ancora delle patologie, e in grado di stabilire un rapporto di fiducia con il paziente. Clelio era il primo tifoso di suo figlio Lino, di cui non si è mai perso uno spettacolo. Fan e colleghi si stringono nel dolore dell’attore abruzzese.

Clelio Guanciale, padre di Lino Guanciale, è morto a 78 anni. Del padre, l’attore abruzzese aveva detto: “mio padre voleva che facessi il medico, fino a quando una sera ho trovato il coraggio di dirgli che volevo fare l’attore. Abbiamo discusso per due ore e alla fine mi ha detto: va bene, dimmi come posso aiutarti.” Clelio lascia anche un altro figlio, Giorgio. I funerali si terranno oggi, 32 dicembre, alle 14.30 nella Chiesa di San Rocco a Collelongo.