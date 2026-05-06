Povia non parteciperà alla tappa del 6 maggio del True Love Impact di Monza. Ad annunciarlo, con un video sui social, lo stesso cantante milanese il quale sostiene che il motivo dell’annullamento sia il suo brano “Luca era gay”.

Povia, ennesimo concerto annullato

Avrebbe dovuto salire sul palco del True Love Impact di Monza questa sera, invece il concerto di Povia è stato annullato.

A denunciare il fatto lo stesso cantante milanese sui social: “mi trovo ancora con l’ennesimo concerto contrattualizzato mesi prima e poi annullato all’ultimo momento con una telefonata e una mail.” Il Consorzio Vero Volley ha fatto sapere che la scelta è stata “dettata dalle posizioni dell’artista non in linea con il Festival” ma, secondo Povia, il motivo sarebbe un altro.

Povia, ennesimo concerto annullato. Il cantante accusa: “Il problema è ancora ‘Luca era gay'”

Sui social Povia ha annunciato l’annullamento del concerto previsto per questa sera a Monza. Secondo il cantante milanese il motivo dell’annullamento sarebbe la presenza della canzone “Luca era gay”. Lo staff del cantante a FanPage.it ha confermato dicendo “Ci è stato detto direttamente che il problema è la canzone Luca era gay”.

Secondo il Consorzio Vero Volley invece la scelta è stata fatta perché Povia “non è esattamente in linea con il significato dell’evento. Magari lo inviteremo di nuovo con la nuova stagione, a partire da settembre. Il cantante è stato comunque retribuito per la rescissione.“ Sul sito ufficiale dell’evento si legge che l’evento è stato pensato per “generare un impatto positivo creando connessioni tra persone, comunità e associazioni per promuovere una società più inclusiva, responsabile e attenta al benessere delle persone. Un evento dedicato all’inclusione, all’educazione e alla responsabilità sociale.” Povia ha confermato che gli organizzatori si sono appunto offerti di pagarlo ugualmente: “Mi pagano per tapparmi la bocca. Prenderà questi soldi e li darà in beneficenza, perché non li sento guadagnati con il mio lavoro.” E sulla canzone: “Non è una canzone contro i gay, è un brano d’amore pluripremiato. Per aver cantato questo brano non riesco più nemmeno a fare un’ospitata in Tv, alla faccia dell’inclusione. Mi hanno chiesto con insistenza la scaletta del concerto e mi hanno risposto che, essendo un evento di inclusione, non posso cantare brani sociali, e ovviamente ‘Luca era gay’. Poi è arrivata la telefonata e la mail con l’annullamento.”