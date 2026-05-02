Tommaso Paradiso impegnato live a Napoli, autore di un gesto finito sui social, gesto che sancisce la bellezza dei live dove i cantanti sono senza freni e testimoniano le loro emozioni al pubblico.

Con l’arrivo della bella stagione i musicisti sono impegnati nei live e si sa quando si canta live spesso possono esserci degli inconvenienti imprevisti e le star possono agire in modi non convenzionali rendendosi autori di episodi oltre le righe, uno di questi è Tommaso Paradiso, ex frontman dei The Giornalisti, ora cantante solista.

Tommaso Paradiso, la carriera da solista

Tommaso Paradiso dopo aver ottenuto successo come cantante e autore per la band The Giornalisti ha deciso di diventare cantante solista.

La sua carriera dopo questa svolta è diventata molto produttiva, ha sfornato diversi album, alcuni anche vincitori di premi e naturalmente con ogni album nuovo che esce il tour è d’obbligo e cosa c’è di meglio degli stadi italiani.

Il lancio del microfono, la furia nel live napoletano

Durante il live al PalaPartenope palazzetto di Napoli mentre stava eseguendo la canzone “La luna e la gatta” Tommaso Paradiso non è riuscito a controllare la propria rabbia ed ha interrotto immediatamente la performance.

Il lancio del “gelato” ovvero il microfono per terra, il pubblico è rimasto basito, non capendo come mai è arrivato ad un simile gesto, dopo il silenzio il cantante ha ripreso il concerto ed ha intonato “Oi vita mia” infiammando i fans.

Successivamente ha voluto spiegare cosa è accaduto, il volume si “spostava da solo” e si è scusato con il pubblico, come ha riportato Il Corriere nel filmato si vede Paradiso alzare le mani e chiedere scusa per quanto fatto pochi attimi prima.

Inconvenienti che definiscono “il bello della diretta” anche se si è famosi possono capitare problemi che non potendo gestire nell’immediato fanno arrabbiare, ma il grande artista deve riuscire a superarli continuando a manifestare la propria arte.