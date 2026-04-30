Una sentenza pesante per Ross Wild, l’ex cantante degli Spandau Ballet, condannato a 14 anni per stupro e tentato stupro. L’uomo, secondo quanto emerso dal processo, si era filmato mentre abusava di sei donne.

Ex cantante degli Spandau Ballet condannato per stupro

Ross Davidson, conosciuto come Ross Wild, è stato condannato dalla Wood Green Crown Court di Londra a 14 anni di carcere per stupro e tentato stupro.

L’ex cantante degli Spandau Ballet ha 37 anni ed era entrato nella band nel 2018, dopo l’uscita dello storico cantante Tony Hadley. Nel 2020 era poi stato “licenziato” in diretta su This Morning di ITV. Un evento che lui aveva definito “umiliazione” e che lo aveva portato quasi al suicidio.

Secondo quanto emerso dal processo, Ross Wild si era filmato mentre abusava sessualmente di sei donne diverse, alcune delle quali addormentate e prive di sensi.

I fatti si sarebbero consumati tra l’agosto del 2013 e il dicembre del 2019, quando era nel periodo di maggior successo per la sua carriera.

Ross Wild condannato per stupro: la sentenza

Ross Wild è stato al centro di due processi diversi. Uno si è tenuto nel 2024 e riguardava le accuse di violenza sessuale e voyeurismo ai danni di quattro donne.

Il secondo riguardava una violenza sessuale ai danni di una donna, avvenuta a Londra nel 2015, e un’aggressione a una donna in Thailandia, nel 2019.

Il cantante ha ottenuto una condanna a 14 anni di carcere. Durante il processo lo hanno descritto come un uomo convinto di poter ottenere dei rapporti sessuali a comando. Non si è mai fatto problemi ad abusare delle donne, alcune delle quali prive di sensi, e ha quasi sempre filmato le violenze.