Si dimettono i deputati Swalwell e Gonzales negli Usa: le dimissioni maturano nel pieno di accuse sessuali, verifiche etiche e pressione politica.

Una doppia ondata di scandali legati ad accuse di natura sessuale e comportamenti impropri ha travolto il Congresso degli Stati Uniti, portando alle dimissioni simultanee di due deputati, il democratico Swalwell e il repubblicano Gonzales. Le loro uscite, accelerate da indagini etiche e dalla minaccia di espulsione, hanno aperto una nuova fase di tensione politica a Washington, mettendo al centro il tema della responsabilità istituzionale e della gestione delle condotte personali dei rappresentanti eletti.

Accuse di stupro e molestie: il democratico Swalwell annuncia le dimissioni dalla Camera Usa

Come riportato dall’Ansa, Eric Swalwell, deputato democratico dell’area della Baia di San Francisco, ha annunciato le sue dimissioni dalla Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dopo essere stato accusato di stupro e molestie sessuali da almeno quattro donne.

La notizia, diffusa da CNN insieme al San Francisco Chronicle, arriva in un momento già delicato: il politico aveva infatti sospeso la sua corsa alla carica di governatore della California a causa delle polemiche. Nonostante abbia respinto le accuse più gravi, Swalwell ha perso progressivamente il sostegno di diversi alleati politici mentre veniva avviata un’indagine penale. In una dichiarazione pubblicata su X, ha espresso rammarico per i propri comportamenti passati, ribadendo però l’intenzione di difendersi dalle accuse che definisce infondate, pur riconoscendo alcuni errori personali e assumendosene la responsabilità.

Le accuse includono anche testimonianze su messaggi espliciti e invii di contenuti non richiesti, oltre al racconto di una ex collaboratrice che denuncerebbe episodi avvenuti in condizioni tali da compromettere il consenso. L’apertura di un’indagine da parte della Commissione Etica della Camera e la prospettiva concreta di un voto di espulsione hanno accelerato una decisione che, di fatto, è diventata inevitabile.

Una crisi politica più ampia in America e il caso Gonzales

Nello stesso giorno, anche il deputato repubblicano Tony Gonzales ha annunciato l’intenzione di lasciare il Congresso, trasformando due vicende separate in una crisi politica di più ampia portata. Gonzales era coinvolto in un’indagine relativa a una relazione con una collaboratrice, successivamente morta suicida: inizialmente aveva negato collegamenti tra la relazione e la tragedia, per poi ammettere il rapporto definendolo un errore. Ulteriori rivelazioni su messaggi a sfondo sessuale e comportamenti inappropriati nei confronti di altre dipendenti avevano già indebolito la sua posizione, ma è stato il clima politico generato dal caso Swalwell a determinare una svolta decisiva. Sotto la pressione crescente di esponenti di entrambi i partiti e di fronte al rischio di espulsione, Gonzales ha comunicato la sua scelta con un messaggio dai toni personali.

Resta ora un vuoto politico significativo, con la necessità di elezioni suppletive nel distretto texano, che dovranno essere indette dal governatore Greg Abbott. Più in generale, la rapidità con cui il sistema politico ha reagito, superando i tempi delle procedure formali, segnala un cambiamento: oggi il peso delle conseguenze sembra dipendere non solo dall’accertamento dei fatti, ma anche dalla loro sostenibilità sul piano politico e mediatico.