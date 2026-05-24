Matrimonio riservato per Trump Jr: chi è la moglie e il retroscena sull’as...

Matrimonio riservato per Trump Jr: chi è la moglie e il retroscena sull’as...

Matrimonio blindato tra Florida e Bahamas per Donald Trump Jr. e Bettina Anderson: una celebrazione intima che conferma il massimo riserbo.

Donald Trump Jr. e Bettina Anderson hanno ufficializzato il loro matrimonio con una cerimonia privata tra Florida e Bahamas, lontana dai riflettori e organizzata con grande riservatezza. Le nozze, celebrate in un contesto ristretto e familiare, segnano un nuovo capitolo per la coppia, già al centro dell’attenzione mediatica internazionale per la loro relazione nata nel 2024.

Nozze riservate tra Florida e Bahamas per Trump Jr: perché papà Donald non c’era

Donald Trump Jr. e l’influencer Bettina Anderson hanno ufficializzato la loro unione in maniera estremamente riservata, come riportato dai media statunitensi dopo la consultazione dei registri della contea di Palm Beach, in Florida. I due hanno pronunciato “il fatidico sì” nel corso di una “cerimonia civile e privata” svolta nello stesso Stato, lontano dall’attenzione pubblica e con un’impostazione volutamente discreta.

I festeggiamenti, però, non si sono limitati alla sola cerimonia ufficiale: il weekend successivo pare sia stato organizzato un ricevimento su un’isola privata alle Bahamas, con una lista di invitati molto ristretta, inferiore alle 50 persone tra familiari e amici più vicini. All’evento non ha preso parte Donald Trump, che ha spiegato la sua assenza con “l’attuale situazione geopolitica” e gli impegni legati alle tensioni internazionali e al conflitto con l’Iran, che lo avrebbero trattenuto a Washington.

Secondo quanto riferito da fonti vicine alla coppia e citate da Page Six, in origine era stata persino valutata una celebrazione alla Casa Bianca, poi abbandonata per optare per una soluzione più defilata e coerente con il contesto globale.

Matrimonio blindato per Trump Jr: chi è la moglie

Bettina Anderson, 39 anni, è una figura ben nota nell’alta società di Palm Beach, dove è nata nel dicembre 1986 e dove continua a risiedere. Cresciuta in un ambiente legato alla mondanità e agli eventi benefici, è figlia dell’imprenditore Harry Loy Anderson Jr., noto per essere diventato giovanissimo uno dei più giovani presidenti di banca negli Stati Uniti. Il suo percorso personale unisce formazione accademica, moda e impegno sociale: dopo la laurea in Storia dell’Arte alla Columbia University nel 2009, ha lavorato come modella, comparendo su riviste patinate e collaborando con brand di lusso.

Accanto alla carriera nel fashion system, Anderson ha sviluppato anche un forte interesse per il sociale, contribuendo alla fondazione di Paradise.ngo insieme ai fratelli, un’organizzazione attiva negli aiuti post-disastro e nella tutela della fauna in Florida. Un profilo che alterna mondanità e discrezione, elemento che ha caratterizzato anche la sua relazione con Donald Trump Jr., emersa pubblicamente nell’estate del 2024 quando i due furono avvistati insieme a Palm Beach. All’epoca il legame fece discutere anche per la precedente relazione di lui con Kimberly Guilfoyle.

La storia è poi proseguita fino alla proposta di matrimonio, arrivata nel dicembre 2025 a Camp David, culminando in nozze celebrate in forma privata e in una successiva festa alle Bahamas. Oggi il suo ingresso nella famiglia Trump segna un passaggio che, inevitabilmente, la proietta su una scena internazionale molto più esposta rispetto al passato.