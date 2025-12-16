Durante una festa natalizia alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha rivelato che suo figlio, Donald Trump Jr, si è fidanzato con la socialite di Palm Beach Bettina Anderson, riportando l’attenzione dei media sulla vita sentimentale del first son.

Le relazioni sentimentali di Donald Trump Jr

Quello con Anderson è il terzo fidanzamento ufficiale di Trump Jr.

Dopo il matrimonio con Vanessa Haydon, mondana di Manhattan, celebrato a Mar-a-Lago nel 2005 e conclusosi con il divorzio nel 2018, aveva intrapreso una relazione con Kimberly Guilfoyle. Quest’ultima, attiva figura del Partito Repubblicano e speaker alle convention del 2020 e 2024, è stata recentemente nominata ambasciatrice degli Stati Uniti in Grecia. La liaison con Guilfoyle, iniziata nel 2020, si è conclusa l’anno scorso, mentre Trump Jr veniva visto pubblicamente con Bettina Anderson, figlia dei filantropi Harry Loy Anderson Jr. e Inger Anderson, con cui è stato immortalato durante una passeggiata a Palm Beach lo scorso agosto.

Donald Trump Jr al centro del gossip: la rivelazione sulla sua nuova fidanzata

L’annuncio è stato fatto dal padre, il presidente Donald Trump, durante una festa natalizia alla Casa Bianca, e confermato poco dopo dal portavoce del figlio. La notizia ha riportato l’attenzione dei media su una relazione già al centro dei gossip l’anno scorso, quando il tabloid britannico Daily Mail aveva pubblicato immagini di Trump Jr e Anderson mano nella mano in Florida.