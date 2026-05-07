Guerra Iran, Trump accelera sul piano di pace: Teheran chiamata a decidere su nucleare e sanzioni

Guerra Iran-USA tra diplomazia e ultimatum di Trump: ore decisive su nucleare, sanzioni e accordo di pace. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una fase decisiva tra pressioni diplomatiche, minacce militari e negoziati sul nucleare. Trump spinge per un accordo che limiti il programma atomico iraniano e garantisca maggiore sicurezza nello Stretto di Hormuz, mentre Teheran valuta le condizioni poste dalla Casa Bianca in un clima ancora segnato da forti tensioni internazionali.

Guerra Iran: tensioni nello Stretto di Hormuz e strategia internazionale

Parallelamente alla trattativa diplomatica, continua il confronto geopolitico legato alla sicurezza energetica e marittima del Golfo Persico. Trump intende affrontare con il presidente cinese Xi Jinping temi come il commercio globale, le forniture petrolifere e la crisi iraniana durante la visita prevista a Pechino il 14 e 15 maggio.

La numero uno del protocollo statunitense, Monica Crowley, ha spiegato che “il commercio è in cima alla lista, poi l’Iran, l’approvvigionamento petrolifero mondiale e le rotte energetiche globali”.

Nel frattempo resta alta la tensione nello Stretto di Hormuz dopo l’incidente che ha coinvolto la nave mercantile sudcoreana Hmm Namu. Trump ha accusato Teheran di aver “sparato alcuni colpi” contro l’imbarcazione, invitando Seul a partecipare alle missioni americane di protezione della navigazione.

L’ambasciata iraniana ha però respinto ogni responsabilità, dichiarando di “negare categoricamente qualsiasi accusa riguardante il coinvolgimento delle forze armate della Repubblica Islamica dell’Iran”. Teheran ha inoltre ribadito che Hormuz rappresenta una componente essenziale della propria strategia difensiva e che il passaggio nell’area richiede il rispetto delle regole imposte dalle autorità iraniane.

Le prossime 48 ore vengono considerate cruciali per capire se la crisi potrà evolvere verso una soluzione politica oppure verso una nuova escalation militare. Trump punta a ottenere una svolta diplomatica prima della missione in Cina, ma da Washington filtra anche l’avvertimento che, in assenza di un accordo, potrebbero riprendere operazioni armate “con un’intensità molto maggiore rispetto a prima”. Intanto, mentre i mercati finanziari reagiscono positivamente ai segnali di dialogo e il prezzo del petrolio mostra un rallentamento, nel Golfo continuano i movimenti militari: la portaerei francese Charles-de-Gaulle è stata schierata nell’area, mentre unità statunitensi mantengono il controllo delle rotte strategiche attorno allo Stretto di Hormuz.

Guerra Iran, Trump accelera sul piano di pace: Teheran chiamata a decidere su nucleare e sanzioni

Gli Stati Uniti stanno cercando di imprimere una svolta decisiva ai colloqui con l’Iran, puntando a un’intesa che limiti in modo drastico il programma nucleare di Teheran. Secondo indiscrezioni riportate dal Wall Street Journal, Washington avrebbe chiesto una moratoria di vent’anni sull’arricchimento dell’uranio, oltre alla rinuncia alle attuali riserve nucleari e allo smantellamento dei siti di Fordow, Natanz e Isfahan. Tra le condizioni figurerebbero anche il divieto di attività atomiche sotterranee e l’accettazione di controlli internazionali. Donald Trump si è mostrato fiducioso sull’esito dei negoziati, sostenendo che “quello che stiamo facendo è giusto e finirà rapidamente”.

Nelle ultime ore si è intensificato il confronto diplomatico attorno a un memorandum d’intesa composto da 14 punti, che potrebbe rappresentare la base per la cessazione delle ostilità e l’apertura di un periodo negoziale di trenta giorni. Il documento prevederebbe la sospensione dell’arricchimento dell’uranio, la rinuncia iraniana allo sviluppo di armi nucleari, l’alleggerimento delle sanzioni statunitensi e una discussione sulla sicurezza dello Stretto di Hormuz.

Gli emissari americani Steve Witkoff e Jared Kushner stanno conducendo colloqui continui con i rappresentanti iraniani, sia direttamente sia tramite mediatori internazionali. Tuttavia, il processo decisionale di Teheran resta complesso: ogni proposta deve ottenere l’approvazione del Leader Supremo Mojtaba Khamenei, circostanza che rallenta le comunicazioni e rende incerti i tempi dell’intesa. Fonti vicine alla Casa Bianca hanno ammesso che “non siamo lontani, ma non c’è ancora un accordo”.