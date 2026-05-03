Il presidente degli Stati Uniti non sarebbe soddisfatto della proposta inviata dallo stato islamico.

E’ sempre più concreta la possibilità di una ripresa degli attacchi da parte degli Stati Uniti all’Iran. Ecco infatti cosa ha detto in proposito il presidente Donald Trump.

Guerra Iran, la minaccia di Trump: “Possibilità che riprendano gli attacchi”

Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa della guerra in Iran, con gli Stati Uniti che potrebbero attaccare nuovamente lo stato islamico, in quanto fino a ora le proposte arrivate non hanno soddisfatto il presidente Donald Trump che, infatti, ha annunciato che “c’è la possibilità che riprendano gli attacchi”.

Ma, cosa prevede la proposta dell’Iran?

Iran, ecco cosa prevede la proposta agli Usa

A breve Donald Trump valuterà la nuova proposta di pace inviata, tramite i mediatori pakistani, dall’Iran, anche se il Tycoon ha fatto sapere che “non immagina sia accettabile.“ La proposta si articolerebbe in 14 punti, tra i quali che il conflitto si concluda con la garanzia che Israele e Stati Uniti non attaccheranno più l’Iran.

In cambio lo stato Islamico riaprirà lo Stretto di Hormuz. Agli Usa viene inoltre chiesta la revoca del blocco navale dei porti iraniani e che Washington riconosca il diritto all’Iran di arricchire l’uranio per scopi pacifici, anche se l’Iran accetta di sospendere tale attività. In cambio della revoca delle sanzioni da parte degli Usa, in un secondo momento ci saranno i colloqui per il nucleare.

Da Washington però hanno sempre fatto sapere che non si porrà fine alla guerra senza l’accordo sul nucleare.