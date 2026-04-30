Donald Trump avrebbe deciso di ritirare le truppe Usa dall’Italia. Secondo il presidente americano il nostro Paese non sarebbe stato “per nulla d’aiuto” nella guerra contro l’Iran.

Trump, possibile ritiro delle truppe dall’Italia: “Non è stata d’aiuto”

Il presidente americano Donald Trump potrebbe ritirare le truppe americane anche dall’Italia.

Secondo lui “non è stata per nulla d’aiuto” nella guerra contro l’Iran. Una giornalista ha chiesto al capo della Casa Bianca qualche informazione sull’eventuale ritiro delle truppe USA anche da Italia e Spagna, oltre che dalla Germania. La risposta del presidente è stata: “è probabile“.

“Perché non dovrei? L’Italia non ci è stata di alcun aiuto e la Spagna è stata orribile, assolutamente orribile” ha dichiarato Donald Trump, parlando della Nato.

Il presidente americano non sarebbe soddisfatto del ruolo dell’Italia e della Spagna, che non avrebbero aiutato nella guerra contro l’Iran.

Le dichiarazioni di Trump sul ritiro delle truppe Usa da Italia e Spagna

“Se dicessero: ‘Va bene, ti aiuteremo’. Ma l’aiuto è un po’ lento. E noi li aiutiamo con l’Ucraina. Hanno fatto un disastro con l’Ucraina, un disastro totale.

E noi li aiutiamo con l’Ucraina. L’Ucraina non c’entra niente. Siamo separati da un oceano. Riguarda loro. È come se fosse la loro porta di casa. Noi li aiutiamo” sono state le parole di Donald Trump.

Il presidente ha sottolineato che Biden ha dato 350 miliardi di dollari ed è uno dei motivi per cui la guerra è continuata. “Ma quando avevamo bisogno di loro, non c’erano. Dobbiamo ricordarcelo. E quindi se mai dovessimo averne uno grande, perché non avevamo bisogno di aiuto con l’Iran, avevamo battuto l’Iran fin dal primo giorno. Era finita, era finita, e ora lo è ancora di più” ha aggiunto il presidente americano.