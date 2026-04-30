Colloquio telefonico tra Putin e Trump: focus su Iran, Golfo e Ucraina

Colloquio telefonico tra Putin e Trump: focus su Iran, Golfo e Ucraina

Una conversazione telefonica prolungata tra Vladimir Putin e Donald Trump ha affrontato il cessate il fuoco con Iran, i rischi nel Golfo Persico e l'andamento del conflitto in Ucraina

Una chiamata telefonica di durata significativa ha riunito in contatto diretto i presidenti Vladimir Putin e Donald Trump, secondo il funzionario del Cremlino Yuri Ushakov. La conversazione, descritta come franca e professionale, ha toccato più argomenti sensibili, con un’attenzione particolare alle tensioni in Medio Oriente e alla situazione sul fronte ucraino. Entrambe le delegazioni hanno offerto valutazioni che riflettono priorità geopolitiche contrastanti, ma non sono state diffuse dichiarazioni operative dettagliate.

Fonti ufficiali riferiscono che il colloquio, tenuto su iniziativa di Mosca, è durato più di novanta minuti e ha visto scambi serrati su possibili misure per stabilizzare le aree coinvolte. Nel corso del dialogo sono emerse proposte e segnali di disponibilità a sostenere iniziative diplomatiche: il tema del cessate il fuoco con Iran e la sicurezza nel Golfo Persico sono stati tra i punti caldi discussi.

Contenuti principali del colloquio

Secondo il portavoce del Cremlino, i due leader hanno dedicato tempo al quadro strategico in Medio Oriente e all’evoluzione della guerra in Ucraina. Ushakov ha definito il tono della conversazione aperto e mirato, sottolineando che sono stati affrontati aspetti politici e di sicurezza, con attenzione alle possibili conseguenze di ulteriori interventi militari nella regione.

Le dichiarazioni ufficiali hanno messo in rilievo sia convergenze che divergenze sulle modalità per evitare un’escalation regionale.

Durata e iniziativa della chiamata

La conversazione è stata avviata da Mosca e si è protratta per oltre novanta minuti, un tempo che ha permesso ai leader di approfondire punti sensibili senza rilasciare dettagli operativi. L’incontro telefonico ha evidenziato come, anche in assenza di un accordo formale, i canali diretti restino strumenti determinanti per gestire crisi multilivello: il fatto che la discussione sia stata definita prolungata e sostanziale indica il livello di importanza attribuito a questi dossier.

Il nodo Iran e il cessate il fuoco

Sul dossier iraniano, Putin avrebbe giudicato positiva la decisione di prolungare il cessate il fuoco, ritenendola utile per dare spazio ai negoziati e contribuire a stabilizzare la situazione. Mosca ha ribadito la propria disponibilità a «fornire ogni possibile assistenza» agli sforzi diplomatici. In questo contesto, il termine cessate il fuoco è apparso come uno strumento pragmatico per creare condizioni negoziali, non come soluzione definitiva ai nodi politici della regione.

Rischi di escalation e avvertimenti

Durante la conversazione Putin avrebbe avvertito circa le ripercussioni di un ritorno a opzioni militari su larga scala, sottolineando gli impatti negativi non solo per l’Iran e i suoi vicini, ma anche per l’intera comunità internazionale. Questo avvertimento includeva l’ipotesi di nuove azioni militari da parte degli Stati Uniti o di Israele, con conseguenze che Mosca definisce «inevitabili e gravemente dannose». L’uso dell’argomentazione preventiva mira a dissuadere escalation incontrollate.

La guerra in Ucraina: evaluate la linea del fronte e una proposta temporanea

Sul fronte ucraino, i due presidenti hanno analizzato la situazione lungo la linea di contatto, con Putin che ha descritto la posizione delle forze russe come offensiva e capace di conservare l’iniziativa strategica. Entrambi hanno espresso valutazioni critiche verso il governo di Kyiv, guidato da Volodymyr Zelensky, definito responsabile, secondo le loro parole, di politiche che favorirebbero il prolungamento del conflitto, anche sotto l’influenza di partner europei.

Il presidente russo ha inoltre manifestato la disponibilità a dichiarare un cessate il fuoco limitato alla durata delle celebrazioni per il Victory Day, festa che la Russia osserva il 9 maggio. Trump ha espresso sostegno per questa iniziativa, ricordando il valore simbolico della ricorrenza. Le autorità russe hanno però anticipato che la parata in programma sarà contenuta, scelta motivata da timori legati a possibili ritorsioni militari da parte ucraina. Il conflitto, iniziato con l’invasione su larga scala del febbraio 2026, continua a provocare vittime civili e vaste ondate di sfollamento.