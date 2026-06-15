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"Michelle Obama è un uomo", l'insulto del lottatore dal ring alla festa di Trump

"Michelle Obama è un uomo", l'insulto del lottatore dal ring alla festa di Trump

(Adnkronos) - "Michelle Obama è un uomo. Ho ragione, America?". Applausi, fischi - e un timido sorriso del tycoon - per l'insulto all'ex first lady pronunciato da un lottatore ieri sera, direttamente dal ring dell'evento di arti marziali UFC Freedom 250 ospitato da Donald Trump alla Casa Bianca i...

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(Adnkronos) – “Michelle Obama è un uomo. Ho ragione, America?”. Applausi, fischi – e un timido sorriso del tycoon – per l’insulto all’ex first lady pronunciato da un lottatore ieri sera, direttamente dal ring dell’evento di arti marziali UFC Freedom 250 ospitato da Donald Trump alla Casa Bianca in coincidenza con il suo 80esimo compleanno. 

 

 

A insultare durante un’intervista con Joe Rogan al centro della gabbia è stato Josh Hokit.

“Michelle Obama è un uomo! Ho ragione, America? Un plauso a Trump per aver avuto le palle di organizzare una cosa del genere”, ha detto l’atleta. Se Rogan non ha fatto una piega dopo l’insulto, applausi ma anche fischi si sono alzati dalla platea mentre per un breve istante, ripreso dalle telecamere, Trump è parso accennare un mezzo sorriso. 

 

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