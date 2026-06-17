Meloni e Trump al G7: cosa è successo davvero tra i due leader?

Meloni e Trump al G7: cosa è successo davvero tra i due leader?

A margine del G7, fonti diplomatiche italiane hanno rivelato che ci sarebbe stato un “incontro di chiarimento” tra Giorgia Meloni e Donald Trump. I dettagli.

Giorgia Meloni avvicina Trump al G7 di Evian

Interrogata dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, Giorgia Meloni ha risposto così alla domanda se lei e Donald Trump sono di nuovo amici: “Siamo sempre stati amici.

” Negli ultimi mesi ci sono state tensioni tra la nostra premier e il presidente degli Stati Uniti, il quale aveva attaccato la Meloni, la Ue e la Nato, perché non si erano schierati dalla parte di Washington nella guerra contro l’Iran.

Meloni e Trump al G7: cosa è successo davvero tra i due leader?

Donald Trump, sentendo lo scambio di batture tra Giorgia Meloni e Antonio Costa, ha detto: “Sono stato abbandonato”, con la premier che ha subito ribattuto con un “No, non è vero.” Fonti diplomatiche italiane hanno poi riferito che si sarebbe state un “incontro di chiarimento” tra i due “senza battute né scherzi.” Lo scambio di ieri a margine della cena tra i leader è stata “una delle occasioni ma ce ne saranno altre da qui alla fine del vertice.

Non ci sono stati focus su singoli aspetti ma si è trattato di un utile scambio.“