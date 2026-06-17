Campo largo: le tensioni tra Pd e M5S su politica estera ed economica

Il campo largo italiano affronta divisioni interne tra Pd e M5S su politica estera ed economica. Scopri le sfide e le prospettive.

Il campo largo italiano, progetto politico che unisce Partito Democratico e Movimento 5 Stellesta affrontando una fase delicata. Nonostante i mesi di lavoro, le divergenze interne rischiano di compromettere la coesione dell’alleanza.

La sfida principale non è solo definire chi guiderà il progetto, ma creare un programma comune che trasformi l’opposizione in una forza di governo credibile.

Due sono i temi cruciali: politica estera e politica economica.

Politica estera: divisioni sul sostegno all’Ucraina

La recente discussione sugli aiuti militari e finanziari all’Ucraina ha evidenziato le divisioni interne. Il centrosinistra ha espresso sei posizioni diverseche vanno dal sostegno atlantista incondizionato al pacifismo radicalepassando per l’astensionismo tattico e i distinguo sull’uso delle armi.

Questa frammentazione rappresenta un problema serio. Le cancellerie internazionali e gli elettori cercano certezza sulla collocazione geopolitica dell’Italia, un lusso che una forza di governo non può permettersi.

Politica economica: il nodo della spesa pubblica

All’interno del campo largo c’è accordo sulle rivendicazioni economichecome più fondi per la sanità pubblicainvestimenti sulla scuola e il potenziamento del welfare.

Tuttavia, il vero ostacolo è come finanziare queste misure.

Secondo stime prudenti, le promesse economiche comporterebbero una spesa pubblica aggiuntiva di almeno 25 miliardi di euro all’anno. Questo solleva il problema dei vincoli del Patto di Stabilità e del debito pubblico.

La tassa patrimoniale: una soluzione controversa

Una delle proposte avanzate è la tassa patrimonialema anche su questo punto le divisioni sono evidenti. La discussione ruota intorno alla soglia di applicazione della tassa: colpire solo i grandi miliardari o estendere la misura a fasce di ricchezza minori?

Nel primo caso, la tassa rischia di essere simbolicapoiché i super-ricchi possono delocalizzare i patrimoni. Nel secondo caso, potrebbe colpire il ceto mediotrasformandosi in un suicidio politico e sociale.

Il campo largo è a un bivio: trovare presto una sintesi rigorosa o rischiare di vedere crollare le sue fondamenta di fronte alle prime piogge della realtà.