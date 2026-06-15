Accordo Usa-Iran, l’annuncio di Giorgia Meloni: “Occasione che va colta”

La recente intesa tra Usa e Iran apre una fase delicata ma potenzialmente decisiva per gli equilibri del Medio Oriente. L’accordo, sostenuto da diversi partner europei, punta a ridurre le tensioni sul programma nucleare iraniano e a garantire la sicurezza delle rotte marittime strategiche, in un contesto ancora segnato da instabilità regionale e conflitti aperti.

Ecco le parole della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Accordo Usa-Iran e la posizione dei leader europei: intesa multilaterale, sicurezza marittima e condizioni sul nucleare

Nel quadro più ampio, Regno Unito, Francia, Germania e Italia hanno diffuso una dichiarazione congiunta che interpreta il memorandum tra Washington e Teheran come una finestra strategica per rafforzare la stabilità regionale e prevenire ulteriori ricadute sull’economia globale.

Nel documento si insiste sulla necessità di accelerare la fase tecnica dell’accordo, affinché i negoziati vengano conclusi rapidamente e l’intesa venga applicata in modo “completo e tempestivo”, con il sostegno attivo dei partner europei al processo diplomatico.

Un’attenzione particolare è dedicata alla sicurezza delle rotte marittime: i leader sottolineano che “l’urgente riapertura… con libertà di navigazione incondizionata e senza restrizioni è essenziale”, evidenziando il ruolo strategico dello Stretto di Hormuz per il commercio energetico internazionale.

Per garantire tale obiettivo, si dichiarano pronti a contribuire a una missione di natura esclusivamente difensiva, finalizzata alla protezione del traffico mercantile e alle operazioni di sminamento, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti costituzionali.

Sul fronte nucleare, la posizione rimane ferma: “l’Iran non deve mai acquisire un’arma nucleare”, con un approccio che combina pressione diplomatica e apertura condizionata. I leader ribadiscono infatti la disponibilità a collaborare con Stati Uniti, Iran e Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, prevedendo anche un’eventuale revisione delle sanzioni solo in presenza di “passi chiari e verificabili” sul programma nucleare iraniano. In chiusura, viene riaffermato l’impegno congiunto per la stabilità del Libano e per il raggiungimento di un cessate il fuoco effettivo e duraturo, considerato elemento essenziale per evitare un’ulteriore escalation regionale.

Accordo Usa-Iran, l’annuncio di Giorgia Meloni: “Occasione che va colta”

Nella notte la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha accolto con favore, insieme a Francia, Germania e Regno Unito, il memorandum d’intesa tra Stati Uniti e Iran, interpretandolo come un passaggio potenzialmente decisivo per ridurre le tensioni in Medio Oriente. Nel suo intervento ha parlato di un segnale da valorizzare, definendolo esplicitamente come “si tratta di un’occasione di pace che va colta”, e confermando la disponibilità italiana a sostenere il percorso negoziale verso un accordo più ampio e stabile.

La premier ha anche evidenziato il ruolo dei mediatori internazionali, con un ringraziamento diretto a Qatar e Pakistan per il contributo determinante nel facilitare il dialogo tra le parti. Sul piano dei principi strategici, ha ribadito con fermezza che “l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare e la libertà di navigazione deve essere garantita”, collegando la sicurezza regionale alla stabilità dei traffici globali.

In questo contesto, l’Italia si dice pronta a partecipare a iniziative multilaterali, inclusa — come precisato — “fermo restando la necessaria autorizzazione parlamentare”, una possibile presenza navale internazionale con funzione esclusivamente difensiva, finalizzata a garantire la riapertura e la sicurezza dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio energetico mondiale. Parallelamente, Meloni ha richiamato anche la situazione in Libano, sottolineando la necessità che “le ostilità cessino anche in Libano”, e confermando il sostegno italiano alla sovranità e alla stabilità del Paese anche attraverso il lavoro diplomatico e il contributo alle missioni internazionali già attive.