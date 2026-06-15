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Mondiali, Vozinha ferma la Spagna e guadagna milioni... di follower

Mondiali, Vozinha ferma la Spagna e guadagna milioni... di follower

(Adnkronos) - Vozinha 'milionario' sui social. Oggi, lunedì 15 giugno, il portiere di Capo Verde è stato grande protagonista dello 0-0 con cui la Nazionale africana ha fermato la Spagna all'esordio nei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Proprio grande alla sua super prestaz...

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Vozinha ‘milionario’ sui social. Oggi, lunedì 15 giugno, il portiere di Capo Verde è stato grande protagonista dello 0-0 con cui la Nazionale africana ha fermato la Spagna all’esordio nei Mondiali 2026 di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Proprio grande alla sua super prestazione, Vozinha è diventato un vero e proprio idolo anche sui social, tanto da guadagnare oltre 1,5 milioni di follower su Instagram. 

Il portiere di Capo Verde, che a 40 anni gioca nella Serie B portoghese, contava infatti circa 50 mila follower prima del match con la Spagna, mentre ora ha già raggiunto quota 1,8 milioni.

Un conto che continua a crescere. 

Un’ascesa social esponenziale che ha stupito lo stesso Vozinha: “È una cosa pazzesca, siete matti”, ha detto il portiere in un’intervista concessa nel post partita a una televisione brasiliana, portandosi le mani alla bocca e non riuscendo a mascherare il proprio stupore. 

 

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