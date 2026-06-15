G7 2026: Trump, Macron e Meloni discutono di Iran, Ucraina e sicurezza marittima

G7 2026: Trump, Macron e Meloni discutono di Iran, Ucraina e sicurezza marittima

Al vertice del G7 di Evian, Donald Trump ha presentato un memorandum con l'Iran e annunciato la riapertura dello Stretto di Hormuz. Giorgia Meloni ha espresso apprezzamento per l'accordo e offerto il supporto italiano.

Il vertice del G7 di Evian-les-Bainsin Francia, ha visto oggi, lunedì 15 giugno, la presenza di Donald TrumpEmmanuel Macron e Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti ha incontrato il padrone di casa francese prima dell’apertura ufficiale del summit, presentando agli alleati un memorandum raggiunto con l’Iran.

Tra i temi caldi del vertice, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuzche Trump ha annunciato sarà completamente riaperto venerdì 19 giugno.

Il presidente americano ha assicurato che il passaggio delle navi avverrà senza pedaggi e che alcuni mercantili avrebbero già ripreso a muoversi.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran

Trump ha collegato l’intesa anche al calo delle quotazioni petrolifere e alla reazione positiva delle Borse, aggiungendo di voler ora concentrare gli sforzi diplomatici sull’Ucraina e sul Libano.

Tuttavia, l’accordo non è ancora stato formalizzato: la firma è prevista per venerdì 19 giugno a Ginevra.

Il presidente americano ha dichiarato che l’intesa non prevede, allo stato, un alleggerimento automatico delle sanzioni: eventuali aperture dipenderebbero dal comportamento di Teheran. Anche gli Stati Uniti hanno fatto sapere che manterranno l’attuale dispositivo militare durante la fase successiva dei negoziati.

Da parte iraniana, il presidente Masoud Pezeshkian ha definito il memorandum potenzialmente “onorevole”, ma soltanto se tutte le disposizioni verranno applicate correttamente.

Il contributo militare francese e italiano

Macron ha risposto offrendo un contributo militare francese molto concreto: aerei da ricognizione disponibili fin dalle prossime ore, fregate schierabili entro 48 ore e, successivamente, anche la portaerei. Il presidente francese aveva già annunciato una missione marittima guidata da Francia e Regno Unito, con il sostegno, tra gli altri, di Italia e Paesi Bassidestinata ad accompagnare la messa in sicurezza della rotta.

“Non credo che avremo bisogno di molto aiuto”, ha specificato Trump rispondendo alle domande dei giornalisti davanti a Macron, che ha definito comunque un “amico speciale”, perché abbiamo un accordo che prevede che il passaggio sia aperto.”

Giorgia Meloni è arrivata all’Hotel Royal di Evian dopo Trump e ha partecipato alla cena inaugurale dedicata alle principali crisi internazionali. La posizione italiana era stata definita già in mattinata: Palazzo Chigi ha espresso “forte apprezzamento” per il memorandum Usa-Iran, ringraziando in particolare Qatar e Pakistan per il lavoro di mediazione.

“Si tratta di un’occasione di pace che va colta”, ha affermato Meloni. Per la presidente del Consiglio i principi irrinunciabili sono due: “l’Iran non può dotarsi dell’arma nucleare” e “la libertà di navigazione deve essere garantita”. Da qui l’apertura al coinvolgimento diretto dell’Italia nella missione navale per sminare lo Stretto, che porterebbe circa 500 marinai italiani nel Golfo.

La missione navale italiana

Il governo non ha ancora indicato pubblicamente quali unità della Marina verrebbero impiegate, con quali regole operative e all’interno di quale comando. L’Italia dispone già di esperienza nella protezione del traffico mercantile attraverso l’operazione europea Aspidesattiva tra Mar RossoGolfo di Aden e Golfo Persico con compiti difensivi.

Ucraina e conflitto russo

Martedì è atteso Volodymyr Zelensky per partecipare alla sessione dedicata alla pace e alla sicurezza dell’Ucraina e dell’Europa. Trump ha detto di avere parlato sia con Zelensky sia con Vladimir Putin e di ritenere entrambi disponibili a una possibile iniziativa, senza tuttavia indicare una proposta concreta. Meloni ha condannato come “inaccettabile” l’aggressione russa e ha ribadito che il sostegno a Kiev resterà centrale nei lavori del G7: per la presidente del Consiglio la negoziazione resta “l’unica strada” capace di portare alla fine del conflitto.

In un discorso alla Camera, Meloni ha sottolineato la necessità di “meno vertici ristretti e ridondanti sull’Ucraina”, proponendo invece una figura autorevole per rappresentare l’Unione Europea nei negoziati. Ha anche criticato il ministro israeliano Ben Gvirchiedendo sanzioni per il suo comportamento “inaccettabile” nei confronti di cittadini italiani.