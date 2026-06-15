Questa mattina, 15 giugno 2026, a Curtatone, in provincia di Modena, si è verificato un grave incidente stradale: due auto si sono scontrate, una di esse era una gazzella dei carabinieri che stava portando un arrestato in Tribunale.

Terribile incidente stradale: gazzella dei carabinieri (con a bordo un arrestato) si schianta contro un’auto

Intorno alle ore 9.00 di questa mattina, lunedì 15 giugno 2026, si è verificato un grave incidente stradale a Curtatone, nel Mantovano. A scontrarsi due auto, una delle quali era una gazzella dei Carabinieri che stava portando un arrestato in Tribunale. Il sinistro è avvenuto lungo la SP 420 e, per cause ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sono scontrati tra loro.

Dopo l’impatto l’auto dei carabinieri è finita in un fossato laterale, capovolgendosi. Sul posto sono giunti subito i soccorsi.

Gazzella dei carabinieri con arrestato a bordo finisce in un fossato: quattro i feriti

Come visto questa mattina c’è stato un incidente stradale nel Mantovano. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate, una delle quali era dei carabinieri.

A bordo tre militari e un arrestato di 56 anni che stavano trasportando in Tribunale per un processo per direttissima. Tutti e quattro sono stati estratti dalla lamiere dai vigili del fuoco, uno dei carabinieri è stato trasportato con l’eliambulanza in codice giallo all’ospedale di Brescia, non è in pericolo di vita. Gli altri due carabinieri e l’arrestato sono stati trasportati all’ospedale di Mantova in codice giallo. Anche il conducente dell’altro veicolo è stato portato in ospedale. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.