Dalla loro storia nata a Uomini e Donne fino a una famiglia che cresce: Andrea e Arianna si preparano a diventare genitori per la seconda volta.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione tornano a far emozionare i fan di Uomini e Donne con un annuncio speciale: la coppia si prepara ad accogliere il secondo figlio, diventando così genitori bis. A rendere ancora più dolce la notizia, un messaggio social tenerissimo con cui è stato anche svelato il sesso del bebè in arrivo.

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: una storia d’amore nata in TV

Andrea e Arianna si sono conosciuti nel 2019 nello studio di Uomini e Donne, dove è scattato il colpo di fulmine che li ha portati a costruire una relazione stabile lontano dalle telecamere. Negli anni successivi hanno convissuto, sono diventati genitori e si sono sposati nel 2025, consolidando un legame sempre più forte.

La coppia aveva già accolto la loro prima figlia, Allegra Cerioli, nata il 6 febbraio 2024.

La sua nascita era stata annunciata con un messaggio altrettanto emozionante, in cui Andrea aveva espresso tutta la sua gratitudine verso la compagna e la gioia per il nuovo capitolo di vita. Da allora, i due hanno continuato a condividere momenti di famiglia sui social, mostrando una quotidianità fatta di crescita, amore e nuovi traguardi, fino all’annuncio dell’arrivo del secondo bambino.

“Ti stiamo aspettando”. Genitori bis: l’annuncio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si preparano a diventare genitori per la seconda volta. La coppia, tra le più amate nate a Uomini e Donne, ha condiviso sui social un tenerissimo messaggio che ha subito fatto emozionare i fan. Nel post pubblicato dall’ex tronista, rivolto alla loro seconda figlia in arrivo, si legge una dedica semplice ma carica di amore:

“Ehi piccolina! Sappi che qui c’è la sorella migliore del mondo che chiede sempre di te ❤️. Ti stiamo aspettando“.

Parole che raccontano non solo l’attesa per la nuova nascita per la seconda figlia femmina, ma anche il ruolo centrale della primogenita, già entusiasta all’idea di diventare sorella maggiore.

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