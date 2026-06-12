Federica Panicucci si è laureata. La conduttrice ha dato il lieto annuncio sui social network.

Federica Panicucci ha raggiunto un importante traguardo: la laurea. La conduttrice ha condiviso questo momento speciale con i suoi follower.

Federica Panicucci si laurea: l’annuncio sui social

Federica Panicucci ha condiviso con i suoi follower una delle soddisfazioni più importanti della sua vita personale, annunciando sui social il conseguimento della laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.

Un risultato accolto con entusiasmo dai fan, che hanno immediatamente riempito la conduttrice di messaggi di affetto e congratulazioni. Dopo aver concluso con successo un’altra stagione televisiva di Mattino 5, la conduttrice ha voluto celebrare un obiettivo coltivato con impegno e determinazione.

Nelle immagini pubblicate sui social, Federica Panicucci appare sorridente con la tradizionale corona d’alloro, un elegante tailleur bianco, un grande mazzo di fiori e la tesi tra le mani.

Ad accompagnare gli scatti, un messaggio ricco di emozione: “Oggi ho raggiunto un traguardo che sento profondamente mio. La laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Un percorso che parla di studio, disciplina, curiosità e desiderio e arriva in una fase piena della mia vita e per questo ha un sapore ancora più intenso. Grata, emozionata e felice“.

sono state le sue parole.

Federica Panicucci: l’affetto dei fan e il sostegno di Marco Bacini

L’annuncio ha rapidamente fatto il giro del web, raccogliendo migliaia di reazioni positive. Molti utenti hanno sottolineato la forza di volontà dimostrata dalla conduttrice, capace di conciliare studio, lavoro e vita privata, raggiungendo questo importante obiettivo a 58 anni. Tra i primi a congratularsi pubblicamente c’è stato anche Marco Bacini, compagno di Federica Panicucci dal 2016.

L’imprenditore ha voluto celebrare il successo della partner con una dedica semplice ma significativa: “Congratulazioni amore mio“. Un momento speciale che chiude un periodo ricco di soddisfazioni per la conduttrice, pronta ora a godersi questo importante traguardo personale prima di tornare in televisione con nuovi progetti e una rinnovata energia.