Continua la sfida nell'access prime time tra Mediaset e Rai: ecco cosa ha detto il conduttore pavese.

Da ormai mesi e mesi continua la sfida a distanza nell’accesso prime time tra Mediaset e Rai, “La Ruota della Fortuna” Vs “Affari Tuoi“. Durante un evento all’Università di Pavia, Gerry Scotti si è lasciato andare a una battuta proprio nei confronti del game show condotto da Stefano De Martino.

Gerry Scotti Vs Stefano De Martino: la sfida continua

La scelta di Mediaset di mettere “La Ruota della Fortuna“ nell’access prime time ha ottenuto un successo forse inaspettato. Il game show storico infatti è amatissimo da pubblico, sia per il suo format sia per la conduzione da parte di Gerry Scotti e di Samira Lui. Dall’altra parte la Rai ha continuato a puntare giustamente su Stefano De Martino che alla guida di “Affari Tuoi” continua a ottenere grandi ascolti.

La sfida tra i due programma continua quindi da mesi, anche se il game show Rai si fermerà per i Mondiali, mentre la Ruota pare continuerà ancora per un pò. Gerry Scotti ha ricevuto il Premio Gerolamo Cardano all’Università di Pavia e, durante il suo intervento, si è lasciato andare a una battuta.

Gerry Scotti, battuta al veleno contro Affari Tuoi

Gerry Scotti

ha ricevuto il Premio Gerolamo Cardano all’Università di Pavia e, durante il suo intervento, si è lasciato andare a una battuta contro “Affari Tuoi”, scherzando sul noto matematico rinascimentale e sulle probabilità: “cinquecento anni fa avrebbe saputo spiegarci come mai al gioco dei pacchi si finisce che c’è sempre il pacco da 300mila euro! Ecco lui lo avrebbe già previsto…” La sua è stata chiaramente una battuta ironica anche se molti l’hanno considerata una frecciatina al game show Rai.