La puntata de La Ruota della Fortuna si accende fin dalle prime fasi con un ritmo serrato tra giochi e colpi di scena, ma a catturare davvero l’attenzione è un intervento inatteso di Samira Lui, capace di ribaltare per un attimo l’equilibrio dello studio.

Una serata ricca di emozioni e premi a La Ruota della Fortuna

La nuova settimana de La Ruota della Fortuna si è aperta lunedì 11 maggio 2026 con una puntata piena di entusiasmo, colpi di scena e vincite importanti. Subito dopo il Tg5, Gerry Scotti ha fatto il suo ingresso in studio accolto dai Fortuna Five, che lo hanno presentato come “il nostro comandante”.

Il conduttore ha risposto scherzando con il tipico saluto militare e con un’introduzione ironica e coinvolgente: “Di comandante ce n’è uno, tutti gli altri sono nessuno”. Scotti ha poi ricordato il momento straordinario vissuto dal programma nel weekend, definendolo “un momento d’oro, meraviglioso”, sottolineando come in appena due serate siano stati distribuiti quasi 500 mila euro ai concorrenti.

Grande protagonista della puntata è stata ancora una volta Dorella, concorrente di Manduria, in provincia di Taranto, che ha raggiunto un montepremi impressionante. La campionessa ha confessato di essere “ancora incredula” e di voler utilizzare la vincita per acquistare una casa. A sfidare Dorella sono arrivati Elvino, studente di Scienze Biologiche di Altopascio, e Giuseppe, professionista del 3D di Roma, dettaglio che ha dato il via a un altro siparietto comico di Scotti: “Magari in 3D mi possono fare un ciuffo”. Poco dopo ha fatto il suo ingresso anche Samira Lui, protagonista del nuovo stacchetto musicale sulle note di “Shalala Lala”, accolto con divertimento dal conduttore.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo ieri sera? Tutti gli occhi su Samira Lui

Tra i volti più notati della puntata è emerso Elvino, studente di Scienze Biologiche di Altopascio, protagonista di una gara altalenante in cui intuizioni brillanti si sono alternate a passaggi a vuoto, tra “Bancarotta” e “Passa”, che hanno reso il suo percorso tutt’altro che lineare. In un momento di gioco, anche un semplice tentativo di chiamata ha creato un piccolo siparietto quando, nel nominare una consonante, è finito per dire “Saamira”, scatenando sorrisi in studio e la battuta ironica di Samira Lui: “Toglietegli elvino, no scusami”, subito seguita dalla replica ironica di Scotti: “È lei che ha sempre qui la bottiglietta”. Nel frattempo, Samira Lui ha continuato a scandire il ritmo dello show con il suo intervento musicale settimanale, mantenendo quell’atmosfera sospesa tra gioco e spettacolo che ha caratterizzato l’intera puntata.