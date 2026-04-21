La Ruota della Fortuna è uno dei programmi più apprezzati dal pubblico delle reti Mediaset, sin dal suo ritorno la scorsa estate con Gerry Scotti al timone, affiancato da Samira Lui l’interesse è stato davvero elevato e le persone apprezzano il programma per la spontanietà della spalla nel controbattere amichevolmente alle battute di Scotti.

La Ruota della Fortuna, successo del pre-serale

La Ruota della Fortuna, sin dal suo debutto nel pre-serale estivo dello scorso anno, è stato un prodotto televisivo capace di tenere testa e spesso di superare la controparte offerta dalla Rai con Stefano De Martino ed Affari Tuoi.

Se prima il sorpasso era dovuto alla novità, oggi a distanza di quasi 12 mesi dalla prima messa in onda, il successo del programma si può dire che sia dovuto alla qualità del prodotto diverso rispetto a quanto offrono le altre reti.

C’è The Cage sul Nove che è un gioco a premi ma “La Ruota della Fortuna” gode ancora dell’immaginario collettivo legato al grande Mike Buongiorno quindi le persone si ritrovano e lo apprezzano in chiave moderna.

L’imprevisto rischioso di Samira Lui

Nella puntata di lunedì 20 aprile, la protagonista indiscussa è stata Samira Lui, arrivata con un vestito formato da gonna nera e top rosso, scherzosamente ribattezzato da Gerry Scotti come la “nuova divisa del Milan per il prossimo anno”.

Mentre i giochi andavano avanti, per il titolo di campione si fronteggiavano Andrea il campione in carica (montepremi fino a ieri di 14.300 euro) sfidato da Melissa ed Emanuela.

L’evento iconico della serata, come riporta Libero.it arriva poco prima del “Triplete”, Samira Lui tossisce e Gerry le chiede “Sta morendo?” e lei risponde “Si, quasi” e lui “Sappia che mi è sempre stata simpatica porterò dei fiori” e lei chiude il siparietto con un “Sarà bellissimo”.

Un momento di difficoltà e preoccupazione si è trasformato in uno scambio di battute divertente a dimostrazione dell’alchimia e complicità trovata in questi mesi tra i due mattatori dello show pre-serale di Canale 5 che quest’oggi non andrà in onda per dare spazio alla semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Como.