La scelta di Mediaset di affidare la conduzione della prossima edizione de L’Isola dei Famosi a Selvaggia Lucarelli continua a far discutere. Dopo l’annuncio ufficiale, numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno commentato la decisione dell’azienda. Tra questi Francesca Manzoni.

Isola dei Famosi, Francesca Manzini su Selvaggia Lucarelli: “Mi dispiace per Belen”

Nel suo intervento su SuperGuidaTv, Francesca Manzini ha confessato di aver provato un po’ di dispiacere per Belen Rodriguez, il cui nome era stato più volte accostato alla conduzione del reality. “Mi dispiace per Belen, perché sapevo che era in corsa per quel ruolo”, ha spiegato.

Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto i meriti di Selvaggia Lucarelli: “Credo che se lo meriti, perché è una persona molto empatica e, da brava giornalista qual è, sa individuare bene i profili, raccontarli e affrontarli con competenza e intelligenza”.

Secondo Manzini, uno degli elementi che potrebbero rendere interessante questa nuova esperienza televisiva è proprio la capacità della giornalista di stimolare il dibattito e mantenere alta l’attenzione del pubblico. “È anche una grande provocatrice e riesce sempre a tenere tutto sul filo del rasoio”, ha aggiunto.

Isola dei Famosi, Mediaset spiega la sua scelta: Francesca Manzini boccia il ruolo di naufraga

Anche Mediaset ha motivato ufficialmente la decisione, spiegando che la nomina di Selvaggia Lucarelli nasce dalla volontà di dare al programma una nuova impronta editoriale, puntando maggiormente sul racconto delle dinamiche umane e dei protagonisti attraverso uno sguardo autorevole e contemporaneo. Se sulla conduzione Francesca Manzini non ha dubbi, lo stesso non si può dire riguardo a una sua eventuale partecipazione come concorrente.

L’imitatrice ha infatti escluso categoricamente l’ipotesi di sbarcare in Honduras. Con la consueta ironia, ha commentato: “Manco se mi estinguono il mutuo ci vado”. A spaventarla sarebbe soprattutto il celebre lancio dall’elicottero, momento simbolo del reality. Una battuta che ha fatto sorridere i fan e che conferma come, almeno per ora, Francesca Manzini preferisca seguire le avventure dei naufraghi dal divano di casa piuttosto che viverle in prima persona.