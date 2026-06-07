Messa e processione del Corpus Domini a Madrid con Papa Leone XIV

Oltre un milione di fedeli si sono radunati a Plaza de Cibeles per la messa e la processione del Corpus Domini guidate da Papa Leone XIV; il Pontefice ha invitato a superare una fede privata e a riconoscere la presenza del Cristo nei poveri e negli scartati

Una vasta folla ha occupato Plaza de Cibeles a Madrid per partecipare alla messa celebrata da Papa Leone XIVevento che ha richiamato oltre un milione di fedeli. La celebrazione, collocata nella solennità del Corpus Dominiè culminata con l’annuncio che il Papa avrebbe guidato la tradizionale processione cittadina: un rito che qui assume un valore sociale oltreché religioso.

Nel corso dell’omelia il Pontefice ha rivolto parole nette e concrete: «Non si tratta solo di portare fuori un ostensorio», ha detto, spiegando che l’atto rituale deve tradursi nella trasformazione personale e comunitaria, nel lasciarsi liberare dall’egoismo e dall’indifferenza. Le parole puntano a recuperare una religiosità che sia vissuta in pubblico e capace di farsi prossimità verso i più fragili.

La partecipazione in piazza e i momenti pubblici

La presenza alla messa è stata stimata in circa un milione e 200mila persone, con i fedeli radunati fin dalle prime ore della giornata lungo i viali che circondano la piazza, decorati per l’occasione. Il corteo papale è passato anche per zone in cui normalmente si svolgono altre manifestazioni di massa: a margine della celebrazione sono stati segnalati gesti di accoglienza e cori che hanno accompagnato il passaggio della papamobile.

Alla liturgia hanno assistito anche il re Felipe e la regina Letiziaa sottolineare la dimensione pubblica e civile dell’appuntamento.

Il senso della processione per la società spagnola

Nel suo discorso il Papa ha osservato che «La memoria storica delle processioni del Corpus Domini non si lascia imprigionare da un ricordo nostalgico», ma si propone come invito attuale per la vita personale e per la costruzione della società. In questa prospettiva la processione non è vista come una tradizione da conservare sterilemente, bensì come una «scuola di fede» da cui attingere risorse spirituali e morali utili anche oggi.

Il riferimento ai poveri e la radice storica del rito

Una parte centrale dell’omelia è stata dedicata all’identificazione tra il segno e la realtà: «Il Cristo che passa per le strade nell’ostensorio è lo stesso che si identifica con i poveri, i malati, i soli e gli scartati», ha ricordato il Pontefice, richiamando sia la dimensione liturgica sia l’impegno caritativo connesso alla solennità. In Spagna il Corpus Domini è storicamente legato alla cura dei più bisognosi, un legame che nel corso del tempo ha spesso coinciso con la Giornata della Carità celebrata in parallelo con la festa.

La devozione stessa ha radici antiche: pratiche popolari relative al Santissimo Corpo e Sangue di Cristo si diffusero già nel periodo intorno al mille e duecentomentre la processione fu inserita nell’uso ufficiale nel 1316. Questa continuità storica spiega perché, oltre alla dimensione spirituale, la celebrazione abbia lasciato tracce profonde nelle arti, nella musica e nella cultura materiale del Paese.

L’eredità culturale e la percezione contemporanea

Il Papa ha sottolineato come le solenni processioni abbiano plasmato aspetti culturali rilevanti: dall’architettura ai tappeti floreali, dagli altari nelle strade ai paramenti e ai canti. Tuttavia ha precisato che tali manifestazioni non devono essere considerate una mera «sopravvivenza folkloristica», ma l’espressione della fede nella presenza reale del Signore, che continua a farsi pane per la vita delle persone e a visitare gli angoli più oscuri della storia collettiva e personale.

All’indomani della messa, con la processione che ha attraversato le vie cittadine, il richiamo è rimasto chiaro: la festa religiosa è anche un’occasione per riaffermare l’impegno verso i poveri e gli scartatiper trasformare la devozione in gesti concreti di solidarietà e impegno sociale.