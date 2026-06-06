Perché Surprise Surprise non figura nei palinsesti Rai e il mistero del documentario di Barbara d’Urso

Perché Surprise Surprise non figura nei palinsesti Rai e il mistero del docu...

Perché Surprise Surprise non figura nei palinsesti Rai e il mistero del docu...

Barbara d’Urso non compare né nei palinsesti estivi né in quelli autunnali della Rai: il ritorno con Surprise Surprise è stato smentito, mentre la conduttrice prosegue le registrazioni del documentario intitolato Col Cuore e annuncia un autunno «meraviglioso»

La possibile reincorporazione di Barbara d’Urso nel palinsesto della Rai ha subito un nuovo arresto: il suo nome non compare né nella programmazione estiva né in quella autunnale al momento nota. La notizia ha riacceso il dibattito sui media e sui social, dove si erano già rincorse ipotesi sul suo ritorno alla guida di un format storico.

Tra i progetti più chiacchierati c’era il revival di Surprise Surpriseil format inglese da cui nacque «Carramba che sorpresa», spesso accostato alla figura della conduttrice. Tuttavia è stata resa nota la smentita riguardo all’arrivo di questo programma su Rai1 per l’autunno, con conseguente delusione dei sostenitori della conduttrice.

Il palinsesto Rai e lo stop a Surprise Surprise

La direzione dell’intrattenimento ha motivato la scelta spiegando che la pianificazione è già molto serrata e che non risultano spazi disponibili per inserire nuovi prodotti o nuovi volti. Questo ha prodotto un effetto concreto: Surprise Surprise non figura tra le novità autunnali previste dall’emittente. Il progetto, affidato alla società di produzione coinvolta nello sviluppo del format, ha così subito il terzo stop comunicato pubblicamente.

La reazione del pubblico e dei social

Negli ultimi tre anni la questione del ritorno di Barbara d’Urso è diventata un tema ricorrente: articoli, messaggi e meme hanno scandito un continuo susseguirsi di «torna, non torna, quando torna». Su alcuni account social la vicenda è stata riassunta con la domanda emblematica PERCHÉ NON TORNA?mentre la stessa conduttrice ha condiviso contenuti che hanno alimentato l’attesa, limitandosi a commenti sintetici e all’hashtag #ColCuore.

Il documentario Col Cuore e le resistenze delle piattaforme

Parallelamente alla vicenda dei palinsesti, Barbara d’Urso ha portato avanti un progetto diverso: la registrazione di un documentario personale che dovrebbe chiamarsi Col Cuore. L’idea è quella di un ritratto intimo sul modello di altri prodotti di long form televisivo, pensato per esplorare aspetti professionali e personali della conduttrice.

Secondo le informazioni diffuse in merito, il documentario sarebbe stato proposto a più emittenti e piattaforme di streaming, con risposte non sempre positive: due piattaforme avrebbero declinato l’offerta. Questo solleva dubbi sulla commerciabilità del progetto, nonostante esempi recenti dimostrino che i documentari su personaggi mediatici possono trovare spazio nei cataloghi internazionali.

Impatto sul ruolo televisivo e sulle scelte future

La mancata approvazione di Surprise Surprise in Rai non esclude altre possibilità per la stagione a venire: la conduttrice è stata protagonista di partecipazioni televisive recenti e resta un volto in grado di attrarre attenzione. Alcuni scenari ipotizzati includono apparizioni speciali in programmi già avviati o ruoli non tradizionali, ma al momento non esistono conferme ufficiali su contratti alternativi o ingressi in giurie di programmi.

Sul piano personale, la conduttrice continua a svolgere il proprio ruolo famigliare, citando l’impegno con le sue due nipotine, mentre professionalmente prosegue la lavorazione del documentario in segretezza. La sua annotazione social «Sarà un autunno meraviglioso» ha riacceso le speculazioni: resta da capire se si riferisse a impegni televisivi, a eventi privati o proprio alla possibile uscita del documentario.

In conclusione, al netto delle voci e delle condivisioni sui social, la situazione attuale è chiara su due punti concreti: Surprise Surprise non è previsto nei palinsesti autunnali della Rai e il documentario Col Cuore è in fase di registrazione ma incontra difficoltà a trovare un accordo con alcune piattaforme. Resta aperta la domanda su dove e quando la conduttrice tornerà stabilmente sul piccolo schermo, mentre il racconto mediatico continua a seguire ogni sua mossa.